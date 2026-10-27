China veta a Mbappé y suspende LaLiga tras sus polémicas frases sobre un meme

Pekín.- Unas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes en China medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales. La polémica llegó hasta el Gobierno chino, que a través del Ministerio de Exteriores advirtió de que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

LaLiga paga la polémica

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión estatal china, la CCTV suspendió desde la noche del lunes las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Mbappé, además de retirar todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista. La suspensión también fue recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper. CCTV no se ha pronunciado aún oficialmente al respecto ni tampoco ha respondido.

La medida extiende la controversia a los derechos audiovisuales de una competición internacional, aunque no se ha precisado su duración ni su impacto sobre los acuerdos de retransmisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LaLiga, por su parte, ha lamentado "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China. "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", afirmó el organismo. LaLiga confirmó que trabaja para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares". El diario oficialista Global Times recogió las peticiones de disculpas de internautas chinos, que difundieron en la red social Weibo -semejante a X, censurada en China- una etiqueta equivalente a "Mbappé todavía debe una disculpa", y señaló que la controversia había desatado críticas contra el jugador. "Cuanto mayor sea la influencia de una estrella del fútbol, más cuidadosa debe ser con sus palabras y acciones", declaró al periódico el comentarista deportivo Zhu Meng, quien sostuvo que el rendimiento sobre el terreno de juego no exime a los futbolistas de respetar a los demás.

Rupturas comerciales

El grupo chino Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta corporativa y de su marca deportiva Bu Shui La, anunció la ruptura inmediata de sus vínculos comerciales con Mbappé y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales". Las compañías lácteas Mengniu y Milkground también comunicaron el fin de su cooperación con el delantero y rechazaron las conductas que perjudiquen los sentimientos del pueblo chino, aunque ninguna de las empresas precisó el incidente que motivó su decisión. La imagen del futbolista había protagonizado campañas publicitarias en China, especialmente durante el Mundial de 2026, con anuncios de Bu Shui La en marquesinas, autobuses y ascensores. La controversia alcanzó asimismo a marcas internacionales como Dior, RIMOWA y la firma suiza On, cuyos contenidos promocionales relacionados con Mbappé desaparecieron de sus cuentas chinas, de acuerdo a medios locales, aunque no han anunciado rescisiones contractuales.

Restricciones digitales