Fonac designa a Felícito Ávila como secretario ejecutivo por un período de tres años

Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Nacional de Convergencia (Fonac) instaló este lunes -26 de octubre- su nueva Asamblea General, donde fue electo Felícito Ávila como secretario ejecutivo de la organización para un período de tres años.
El evento contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, en las instalaciones de Casa Presidencial.
Durante la asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.
El Fonac es una instancia nacional de participación y convergencia de la sociedad civil, creada mediante el Decreto Legislativo 155-94.
La instalación fue con el propósito de participar en procesos de diálogo, concertación y construcción de consensos sobre asuntos de interés nacional.
Entre los temas abordados destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y promover acuerdos que permitan la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el desarrollo de Honduras.
Asimismo, se resaltó el papel de la veeduría ciudadana y la auditoría social como mecanismos para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión estatal.
Otro de los puntos expuestos fue la incidencia ciudadana en las políticas públicas, así como la necesidad de fortalecer la planificación participativa del desarrollo mediante programas, proyectos y políticas orientados a responder a las necesidades de la población.