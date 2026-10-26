Fonac designa a Felícito Ávila como secretario ejecutivo por un período de tres años

Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Nacional de Convergencia (Fonac) instaló este lunes -26 de octubre- su nueva Asamblea General,​​​​​ donde fue electo Felícito Ávila como secretario ejecutivo de la organización para un período de tres años.

El evento contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, en las instalaciones de Casa Presidencial.

Durante la asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.