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Fonac designa a Felícito Ávila como secretario ejecutivo por un período de tres años

Felícito Ávila dirigirá el Fonac durante tres años, tras su elección en una asamblea que reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad hondureña

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 17:44
Fonac designa a Felícito Ávila como secretario ejecutivo por un período de tres años

La organización definió a Ávila como su nuevo secretario ejecutivo para un período de tres años.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Nacional de Convergencia (Fonac) instaló este lunes -26 de octubre- su nueva Asamblea General,​​​​​ donde fue electo Felícito Ávila como secretario ejecutivo de la organización para un período de tres años.

El evento contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, representantes de organizaciones empresariales, sindicales, campesinas, profesionales, académicas y religiosas, en las instalaciones de Casa Presidencial.

Durante la asamblea también fue designado provisionalmente Julio Antonio Avilez, alcalde de Santa Lucía y representante de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), como coordinador de la Asamblea General del Fonac.

Fonac inscribió 9,000 observadores nacionales en apenas 48 horas

El Fonac es una instancia nacional de participación y convergencia de la sociedad civil, creada mediante el Decreto Legislativo 155-94.

La instalación fue con el propósito de participar en procesos de diálogo, concertación y construcción de consensos sobre asuntos de interés nacional.

Entre los temas abordados destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y promover acuerdos que permitan la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el desarrollo de Honduras.

El evento contó con la presencia del presidente de la República y representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña.

El evento contó con la presencia del presidente de la República y representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña.

Asimismo, se resaltó el papel de la veeduría ciudadana y la auditoría social como mecanismos para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión estatal.

Otro de los puntos expuestos fue la incidencia ciudadana en las políticas públicas, así como la necesidad de fortalecer la planificación participativa del desarrollo mediante programas, proyectos y políticas orientados a responder a las necesidades de la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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