Fonac inscribió 9,000 observadores nacionales en apenas 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Unas 48 horas después de haber asumido como secretario general del Foro Nacional de Convergencias (Fonac), Mario Urquía inscribió a más de 9,000 personas como observadores nacionales para participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Fuentes confiables confirmaron a EL HERALDO Plus que, al 28 de octubre de 2025 -fecha en que finalizó la administración de Omar Rivera al frente del Fonac-, la organización había inscrito aproximadamente a 500 delegados para labores de veeduría electoral, en su mayoría pastores evangélicos y personas vinculadas a la sociedad civil. "Es increíble del 28 al 30 de octubre, es decir, que en menos de 48 horas, inscribieron más de 9,000 personas, no se sabe de dónde las sacaron, se menciona que pueden ser empleados públicos", dijo la fuente del Fonac, que pidió el anonimato por seguridad. El registro se realizó la noche del jueves 30 de octubre de 2025, último día habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las organizaciones interesadas en la observación electoral gestionaran sus credenciales. La salida de Rivera, quien condujo las riendas del Fonac desde 2020, para dar paso a Urquía fue sorpresiva. Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, informó que mediante un acuerdo ejecutivo se le brindó el poder para convocar una asamblea, donde se consumó el cambio de dirección el pasado 28 de octubre. El Fonac juega un papel clave como un organismo veedor de políticas públicas en Honduras. En 2022, el Gobierno, a través del Congreso Nacional, intentó suprimir la organización, un hecho que fue interpretado por los analistas y la oposición política como una maniobra para callar a la sociedad civil crítica y reducir los espacios cívicos. Alrededor de 20 organizaciones integran su asamblea y, a la vez, como organización, tiene representación en la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Movimiento sospechoso

Fuentes del CNE informaron a este medio que normalmente se requieren varios minutos para realizar el registro de cada observador, porque las verificaciones son manuales. En ese sentido, el incremento repentino de los datos obedeció al uso intensivo de los accesos autorizados por el propio CNE para el Fonac, sin precisar identidades ni funcionarios específicos.

La fuente informó que, tras realizar un cruce técnico de información de los observadores acreditados por el Fonac, por medio de su DNI, con la base del censo utilizado en las elecciones primarias pasadas, se comprobó que la mayoría de esas personas votaron el 9 de marzo por el oficialista el partido Libertad y Refundación (Libre). Según los datos a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus, el Fonac es la institución nacional con más observadores electorales acreditados para el proceso, al sumar 9,731. En tanto, en segundo lugar figura la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) con la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), con 6,969 ciudadanos inscritos. Luego, está el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), con 3,004 observador; el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), con 1,917; y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con 1,622.



Maniobras en Libre

El nuevo titular del Fonac, en comunicación telefónica con EL HERALDO Plus, confirmó que la institución acreditó más de 9,700 observadores, la gran mayoría en 48 horas, debido a que cuando asumió la dirección apenas habían inscrito 500 ciudadanos. Justificó que se presentaron a última hora, gracias a que él tiene un largo recorrido gremial y en espacios cívicos. “Lo que hicimos nosotros fue ampliar la base, porque había una base ahí muy pequeña, en la que se estaban invirtiendo demasiados fondos, se estaban despilfarrando fondos y la observación no es un negocio, sino que es una responsabilidad ciudadana”. A nivel público es ampliamente conocida la militancia de Urquía con el partido Libre. En 2022, Urquía integró la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras ser designado por el Colegio de Abogados de Honduras, bajo control oficialista en ese momento. Varias publicaciones de Libre señalan que Urquía fue coordinador departamental del movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP), secretario de fiscalización de la Coordinación Departamental de Libre en Cortés y presidente del Consejo Departamental Electoral en Cortés. Además, fue precandidato a diputado por Cortés en 2017, pero no ganó la candidatura para las generales. En 2024, el profesional del derecho se postuló para el puesto de fiscal general. Aunque era uno de los candidatos favoritos por su afinidad a Libre, fue inhabilitado por cargar con una serie de denuncias, allanando el camino para la elección de Johel Zelaya. Urquía confirmó que el 30 de octubre, apenas dos días después de asumir en el cargo, inscribieron a los observadores. Consultado sobre cómo hizo para agregar a más de 9,000 personas en menos de 48 horas, expresó que el proceso se realizó por medio de asambleas en el Fonac, como lo hacen todas las organizaciones. “Como lo hace el Colegio de Abogados, como lo hace la ASJ que tiene casi 7,000 observadores, de la misma manera que lo hacen todos”, afirmó Urquía, quien sostuvo que los observadores seleccionados proceden “del pueblo hondureño”. Sobre si los observadores pertenecen a un partido de gobierno, primero dijo que “no lo sé, porque no les pido el censo”. Después, en tono molesto, increpó: “¿Qué es lo que usted quiere que diga, que son de Libre, es que como tres veces me ha mencionado a Libre”. El funcionario también dijo que desconocía si los observadores que incluyó en su lista son empleados públicos, de la empresa privada o estudiantes. “Tampoco es responsabilidad mía saber si son empleados públicos, si son empresarios, si son obreros, artesanos porque las personas que quieren participar de una observación electoral lo hacen porque tienen interés ciudadano”, defendió.

Facultades de los observadores

El Reglamento de Observación Electoral para las elecciones generales 2025 fue aprobado por unanimidad por el pleno del CNE el 12 de septiembre pasado, bajo el acuerdo No. 46-2025, y entró en vigencia el día 19 del mismo mes, tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta. El artículo 11 de este reglamento establece cuáles son los 8 requisitos para ser observador nacional: ser hondureño, mayor de 18 años, no estar comprendido en las inhabilidades previstas en la Ley, no estar inhabilitado legalmente y no ser dirigente o directivo ni candidato de algún partido político u ocupar una candidatura independiente. Además, tiene que haber recibido la capacitación correspondiente para el ejercicio de sus funciones; ser inscrito por una organización acreditada para la observación electoral nacional; y llenar y firmar la declaración jurada en el formato suministrado por el CNE. Lester Ramírez, analista y experto en observación electoral, dijo a EL HERALDO Plus que si el Fonac actúa de esta manera se estaría capturando a un ente de la sociedad civil, tal y como se hizo con el Ministerio Público (MP).

68 observaciones nacionales e internacionales se han acreditado para las elecciones generales 2025