Fonac inscribió 9,000 observadores nacionales en apenas 48 horas

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Unas 48 horas después de haber asumido como secretario general del Foro Nacional de Convergencias (Fonac), Mario Urquía inscribió a más de <b>9,000 personas como observadores nacionales</b> para participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.Fuentes confiables confirmaron a EL HERALDO Plus que, al 28 de octubre de 2025 -fecha en que finalizó la administración de Omar Rivera al frente del Fonac-, la organización había inscrito aproximadamente a 500 delegados para labores de veeduría electoral, en su mayoría pastores evangélicos y personas vinculadas a la sociedad civil.“Es increíble del 28 al 30 de octubre, es decir, que en menos de 48 horas, inscribieron más de 9,000 personas, no se sabe de dónde las sacaron, se menciona que pueden ser empleados públicos”, dijo la fuente del Fonac, que pidió el anonimato por seguridad.El registro se realizó la noche del jueves 30 de octubre de 2025, último día habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las organizaciones interesadas en la observación electoral gestionaran sus credenciales.La salida de Rivera, quien condujo las riendas del Fonac desde 2020, para dar paso a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mario-urquia-partido-libre-nuevo-titular-del-fonac-sustitucion-omar-rivera-NI27948173" target="_blank">Urquía fue sorpresiva</a>. Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, informó que mediante un acuerdo ejecutivo se le brindó el poder para convocar una asamblea, donde se consumó el cambio de dirección el pasado 28 de octubre.El Fonac juega un papel clave como un organismo veedor de políticas públicas en Honduras. En 2022, el Gobierno, a través del Congreso Nacional, intentó suprimir la organización, un hecho que fue interpretado por los analistas y la oposición política como una maniobra para callar a la sociedad civil crítica y reducir los espacios cívicos.Alrededor de 20 organizaciones integran su asamblea y, a la vez, como organización, tiene representación en la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).