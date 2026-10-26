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Top 10: Así quedó la votación en el Balón de Oro 2026; Messi da tremenda sorpresa

La revista France Football hizo oficial a los 10 mejores jugadores del mundo y el ganador del Balón de Oro

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 13:33
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Se dio a conocer al ganador del Balón de Oro 2026 tras el galardón que había obtenido Ousmane Dembélé en 2025. Estos son los 10 mejores futbolistas del mundo tras darse a conocer los puntajes.

 Fotos: Cortesía redes
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Casi a las 5:00 PM, hora de Honduras, se dio a conocer al ganador del Balón de Oro 2026 tras una ceremonia que duró más de dos horas. El ganador en la categoría de hombres fue lo más esperado.

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10. Fabián Ruíz - España, jugador del PSG de Francia.

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9. Michael Olise, jugador de Francia del Bayern Munich.

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8. Erling Haaland, jugador de Noruega del Manchester City.

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7. Ousmane Dembélé, quien había ganado el Balón de Oro el año pasado, ahora se tuvo que conformar con quedar en el séptimo puesto.

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6. Khvicha Kvaratskhelia: El jugafor del PSG se tuvo que conformar con el sexto puesto en el top 10 del Balón de Oro.

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5. Lionel Messi: Aunque puede ser sorprendente para muchos, Messi terminó en el quinto lugar de las votaciones en el Balón de Oro.

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4. Rodri: El jugador español del FC Barcelona terminó cuarto en las votaciones.

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3. El español Lamine Yamal se tuvo que conformar con el tercer lugar en el Balón de Oro 2026. El jugador del FC Barcelona también fue premiado con el premio al mejor jugador joven.

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2. El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, terminó las votaciones en el segundo puesto de las votaciones en el Balón de Oro.

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1. Harry Kane, jugador del Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra, se consagró como el Balón de Oro 2026.

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