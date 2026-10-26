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Gobierno afirma que 23 médicos tienen el pago al día y 83 casos siguen en revisión

23 médicos tienen sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 83 registran pagos parciales y continuarán bajo revisión, afirmaron las autoridades

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 21:23
Gobierno afirma que 23 médicos tienen el pago al día y 83 casos siguen en revisión

Finanzas afirmó que tienen el presupuesto para pagar los saldos pendientes.

 Foto: Cortesía Presidencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 106 expedientes de médicos contratados por interinato fueron revisados por una mesa técnica integrada por representantes del Gobierno y del Colegio Médico de Honduras (CMH), como parte del proceso para resolver los pagos pendientes al personal de salud.

De los casos evaluados, 23 médicos tienen sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 83 registran pagos parciales y continuarán bajo revisión para determinar las obligaciones pendientes.

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El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó sobre los resultados durante una comparecencia junto al secretario privado de la Presidencia, Luis Castro.

Según Castillo, los contratos por interinato han presentado mayores complicaciones administrativas para completar los pagos, por lo que la mesa técnica mantiene la revisión individual de cada expediente.

Las autoridades anunciaron que las reuniones continuarán este martes a partir de las 8:00 de la mañana, con el propósito de avanzar en la verificación de los casos y establecer las obligaciones pendientes.

Finanzas garantiza recursos para los pagos

Durante la comparecencia, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, aseguró también que la institución cuenta con disponibilidad presupuestaria para responder por los pagos adeudados a los médicos, conforme se identifiquen las obligaciones durante la revisión.

“Se garantiza el pago a todos los médicos que estén pasando por este proceso”, afirmó el funcionario, quien reiteró el compromiso de acompañar el trabajo técnico hasta atender los compromisos pendientes.

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Por su parte, el doctor Héctor Carranza, representante del CMH en la mesa técnica, agradeció la apertura de las instituciones gubernamentales y destacó la importancia de mantener la coordinación para encontrar una solución a la problemática.

Carranza señaló que el cumplimiento de las obligaciones pendientes es importante para los profesionales de la salud y para la población que requiere atención en los hospitales del país.

Por su parte, el secretario privado Luis Castro indicó que la jornada permitió presentar avances en la revisión de los expedientes y reiteró que el proceso continuará hasta atender los casos identificados.

Las autoridades y el representante gremial felicitaron a los médicos hondureños previo a la celebración de su día (el 27 de octubre) y reiteraron la importancia de resolver los pagos pendientes, sin descuidar la atención que se brinda a la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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