Horóscopo de hoy alerta a Virgo sobre su salud y a Acuario de un despiste

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 27 de octubre llega con una energía que invita a la calma y a la conversación. Verás que escuchar, tanto en casa como en el trabajo, te ayudará a resolver asuntos que parecían atascados. Es un buen día para organizar tus tareas, evitar decisiones impulsivas y cuidar de tu bienestar.

Antes de seguir, te proponemos un pequeño ejercicio: busca tu signo en la lista y lee con calma lo que hoy te reserva.

Después, dedica unos minutos a consultar también el de tu pareja, tu familia y tus amigos más cercanos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Pese a lo que puedas creer, planear un viaje con tu pareja no incrementará las preocupaciones del día a día. Será como disfrutar por adelantado de esos placeres, y lograrás una muy buena sintonía con la persona querida.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Si eres un Tauro joven, los estudios siguen ocupando gran parte de tus preocupaciones en estos momentos, ya sea porque tienes exámenes o porque acabas de terminarlos, pero al fondo se adivina la luz de las satisfacciones afectivas.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- El trabajo se presenta muy activo, con muchas cosas por hacer y organizar. Como tu actitud es de total entrega, conseguirás realizar todas las tareas en tiempo récord. Quizá tengas que echar una mano a un familiar en baja forma.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Aunque inicias una etapa algo complicada para los negocios, todavía lograrás beneficios gracias a tu buen olfato financiero. Mantén a raya cualquier acto impulsivo y todo funcionará como siempre. Tus relaciones sentimentales mejorarán.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Tu pareja te reclama más atención, y no se trata de algo material. Seguro que la mejor medicina para ambos es dedicar una hora cada día a hablar de los temas que les preocupan y, sobre todo, a escuchar al otro.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Tu salud puede resentirse por los cambios bruscos de temperatura, ya sea por el clima o por las condiciones del trabajo o del hogar. Posiblemente te toque discutir con alguien por este problema, pero tu bienestar es lo primero.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Vivirás un torbellino de sensaciones que te hará sentir como en un sueño permanente. Por fin sientes que tu relación sentimental se estabiliza y que se asientan los valores que rigen tu vida. Tus deseos comienzan a cumplirse también en el plano profesional.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Podrías conseguir un trabajo si no te muestras muy exigente con el salario. Piensa que las cosas no están como para ir de selectivo por el mundo, sobre todo por el mundo empresarial. En el amor, recibirás muy buenos consejos de un amigo cercano.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Tendrás que acostumbrarte a que no siempre podrás controlar ciertos movimientos de tu familia, especialmente si hablamos de los hijos. Lo peor será que intentes imponer las cosas por la fuerza. Es el momento del diálogo.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Necesitarás comprobar que tu trabajo te llena y que lo necesitas para dar estabilidad al resto de tus facetas personales; de lo contrario, tanto esfuerzo no merecerá la pena y tendrás que buscar nuevos aires, tal vez en otro país.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Sueles mostrarte como un gran trabajador, metódico y organizador, pero hoy puedes tener algún despiste si piensas demasiado en el fin de semana. Serás cuidadoso con los detalles y no dejarás que ninguna torpeza estropee tu trabajo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Si acabas de empezar un trabajo, posiblemente tengas mucha garra y ganas de comerte el mundo, pero en breve debes comprobar que supone una mejora para ti, no solo para otros.