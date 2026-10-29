Estados Unidos sanciona a organizadores de caravana de migrantes que se dirige a su frontera

Washington, Estados Unidos.- La Administración del presidente, Donald Trump, emitió este jueves restricciones de visa a más de 15 personas supuestamente involucradas en la organización de las recientes caravanas de migrantes que han salido desde Centroamérica y México con el objetivo de cruzar su frontera. "Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Las autoridades detallaron que 15 personas han sido sujetas a restricciones de visa por la "organización, facilitación y promoción" de las caravanas sin ofrecer más detalles sobre su nacionalidad o identidad.

El anuncio sucede a pocos días de las elecciones legislativas de la próxima semana en la que se decidirá el control del Congreso para los últimos dos años del mandato de Trump, quien volvió a la presidencia en 2025 ofreciendo mantener las fronteras blindadas del cruce de migrantes. Una caravana de aproximadamente cien personas, que partió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 20 de septiembre, se encuentra en Chiapas, intentando movilizarse hacia el norte de México con la intención de cruzar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha utilizado el avance de esta caravana durante semanas para fortalecer su discurso antimigratorio.