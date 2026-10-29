Masivos cortes de luz para este viernes 30 de octubre ¿Qué zonas se verán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 30 de octubre, varias colonias, aldeas y barrios de Honduras no contarán con energía eléctrica debido a los cortes de luz programados. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló que la suspensión del servicio se deberá a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la empresa en diferentes sectores del país. La estatal electrica recomienda a los afectados tomar las medidas necesarias ante la interrupción temporal del servicio.

Distrito Central desde 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde

Residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, col. El Molinón, Residencial Zarahemla, Residencial y Escuela Discovery, Lomas de la Florida, Alutech, Bombas del Sanaa 21 de Octubre, col. 21 de Octubre Sectores 4, 5, 9, col. Santa Margarita, Salida a Valle de Ángeles hasta el km. 11, col. El Sitio, col. Santa María, San Manuel, Res. Cerro Azul, Res. Santa Lucía, Res. Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, Residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes, Zarabanda, Los Encinos, aldea La Cañada, Residencial Altamira, Campus El Tabor, aldea Las Tres Rosas, Parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, Barrio La Escondida.

Valle de Ángeles, Francisco Morazán, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

Campamento El Encuentro, Restaurante Las Tejitas, Restaurante La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, aldea Liquidámbar y las zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Comayagua desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde

Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Milenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, Barrio Lourdes, Colonia Tres Caminos, Colonia Brisas de Altamira, Colonia Piedras Bonitas Sur, Barrio San Blas, Barrio San Sebastián, Colonia Los Jazmines, Colonia 21 de Abril, Colonia Vista del Valle, Colonia Nueva Esperanza, Residencial Jardines de Capiro, Colonia Los Arcos, Colonia Miravalle, las aldeas El Capiro, aldea La Guadalupe, aldea El Volcán, Montaña de la Oki, aldea Capensi, aldea La Sampedrana, aldea El Tamarindo, aldea La Harris, Colonia Los Geranios, Barrio Santa Lucía, aldea La Jaguita, aldea El Paraíso, aldea El Matazano, aldea El Sitio, aldea El Ciruelo, Res. Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, caserío Agua Fría, aldea Mata de Plátano, Club Campo de Golf, aldea El Edén, Escuela Saint Johns, Instituto Nido de Águilas, Instituto IHCI.

Morazán,Yoro de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

Ciudad de Morazán: Bo. Lempira, Las Cidras, col. 5 de Enero, col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, parte de Bo. El Progreso, Buenos Aires I y II.

Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito y Santa Rita, en Yoro de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

Parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzáles, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Zumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, col. Pinos, aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, las aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, Finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada, El Mango. Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Bo. Las Colinas, Las Delicias, col. Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Barrio Santiago, col. Porfirio Martínez, col. Lando Burgos, col. Rotario, col. Hawitt, col. Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, col. Reino Unido, San José, Barrio Casino Agay I y II. Bo. Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, Bo. Los Maestros, col. Santa Martha, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, Aserradora YODECO, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón, aldea Hato Jocón.

La Lima, Cortés de las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde

Col. Reyes Caballero, col. 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, col. Suyapa, Agromesa, col. Pineda I y II, Asilo de Ancianos, Campo Pineda, col. Villa Ester, col. Usula, Luis Tibaud, col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, col. Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo, Cruz de Valencia.

Yorito y Sulaco, en Yoro; y Marale, en Francisco Morazán de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde