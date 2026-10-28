Latinoamérica se solidariza con España por el accidente de trenes

Madrid, España.-Numerosos países de América Latina, sumándose a los europeos, compartieron sus condolencias y solidaridad con España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en el que al menos 68 personas fallecieron tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. En total, en ambos convoyes viajaban 544 personas, incluido un bebé. Muchos de ellos, además, ofrecieron su ayuda consular a sus nacionales y familias en España, para lo que habilitaron números telefónicos.

Latinoamérica, solidaria y consternada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y respaldo al pueblo de España tras el accidente, al tiempo que instruyó a la Cancillería verificar si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas. Por su parte, el Gobierno de Colombia compartió sus condolencias por el accidente y manifestó su solidaridad con España: "En estos momentos de dolor, Colombia se solidariza con el Gobierno y el pueblo español", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, extendió "sus más sentidas condolencias" y lamentó "profundamente" el accidente, a través de su cuenta en la red social X. El Gobierno argentino mostró su "profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario y el gobierno brasileño recibió con "profunda consternación" la noticia. Desde Chile, su gobierno manifestó su solidaridad con España "en estos momentos de dolor" a través de un comunicado. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, también trasladó su "más profundo pesar" por el siniestro "en nombre del pueblo venezolano". El gobierno de Perú expresó su "profunda consternación" e informó que permanece atento para brindar la asistencia consular y humanitaria necesaria a los peruanos que lo requieran. El Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, expresó su "profundo pesar" por el "trágico", según señaló el ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales. Unas condolencias a las que se sumaron el Gobierno de Panamá, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el Gobierno de Guatemala. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó en un comunicado sus "más profundas condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el trágico accidente" ferroviario e informó que se instruyó a la Cancillería mantener un "seguimiento permanente" ante la posibilidad de que haya bolivianos entre las víctimas, algo que por el momento no está confirmado. También, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que Honduras expresa "sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo del Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo".

Condolencias y solidaridad de todos los continentes