Proyecto carretera a Olancho registra 63% de avance, a dos días de fecha prevista

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la carretera que conduce de Tegucigalpa a la salida a Olancho registra un avance del 63%, mientras que la construcción de la rotonda en el desvío hacia la aldea El Lolo alcanza un 75%, como parte de las obras que ejecuta la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores viales de salida de la capital hacia el departamento de Olancho, mediante trabajos de reparación de la calzada, colocación de concreto hidráulico y construcción de obras complementarias. La intervención comprende siete kilómetros de carretera, con diferentes actividades de rehabilitación y mantenimiento distribuidas a lo largo del tramo, de acuerdo con la información técnica del proyecto. Uno de los puntos intervenidos es el desvío hacia la aldea El Lolo, donde se construye una rotonda como parte de las obras de rehabilitación vial, esta construcción registra un avance del 75%, según los datos proporcionados por la SIT. El proyecto también contempla la colocación de concreto hidráulico en sectores específicos de la carretera, con el propósito de mejorar la superficie de rodadura y las condiciones de tránsito en las zonas intervenidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre las actividades programadas se encuentra el bacheo asfáltico, además de la construcción de una transición con carpeta asfáltica. Las obras incluyen, además, la construcción de cunetas, aceras, instalación de señalización y colocación de barreras de seguridad en diferentes puntos del corredor vial, según el alcance establecido por la SIT. Otro de los componentes consiste en la atención provisional de una falla en la carretera, entre el kilómentro 3 y 3.5, donde se realizan trabajos orientados a mejorar las condiciones de circulación en el tramo afectado. En ese sector también se ejecutan labores complementarias como rellenos con material selecto en una falla ubicada aproximadamente a tres kilometros del trayecto en reparación. La construcción de aceras forma parte de las actividades que se desarrollan en la vía. En el sector de El Lolo, la rehabilitación con concreto hidráulico está vinculada a la construcción de la rotonda, una obra que forma parte de los trabajos del kilómetro cuatro. Los registros de la intervención también muestran la colocación de concreto hidráulico en ese tramo.

Después de la zona de la rotonda, el proyecto contempla la ejecución de obras complementarias, cunetas y señalización entre los kilómetros cuatro y siente con el objetivo de completar las intervenciones previstas en la carretera. La obra se ejecuta mediante el contrato SIT-CO-155-2026 con un monto que asciende a 102,098,699.82 lempiras, según reportes la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Los trabajos comenzaron el 13 de octubre de 2025 y la fecha de finalización establecida en la documentación técnica es el 30 de octubre de 2026, sin embargo, el cumplimiento de ese plazo dependerá del desarrollo y conclusión de las actividades pendientes, según lo mencionó la SIT. La intervención también representa una fuente de empleo durante su ejecución. Los datos de la SIT reportan 312 puestos de trabajo generados, de los cuales 270 corresponden a hombres y 42 a mujeres.