Destinarán L6.7 millones a otros siete vuelos para bombardeo de nubes

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de lluvias mantiene en alerta a los productores agrícolas, especialmente en el corredor seco hondureño, donde la disponibilidad de agua es determinante para sacar adelante los cultivos y alcanzar la cosecha.
Ante este panorama, el sector privado financiará siete nuevos vuelos de estimulación de lluvias en Honduras, con una inversión aproximada de 250,000 dólares, equivalentes a unos 6.7 millones de lempiras, informó el ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina.
La iniciativa corresponde a una segunda fase del programa de siembra de nubes, luego de que en la primera etapa se realizaran 22 vuelos para favorecer las precipitaciones en distintas zonas del país.
“Esta segunda ronda es una propuesta financiada al 100 % por la empresa privada, precisamente por algunos productores y empresarios que han sentido el beneficio de la primera etapa”, manifestó Molina.
El funcionario explicó que los empresarios y productores que participaron en la primera fase decidieron aportar recursos para continuar con las operaciones y ampliar sus beneficios hacia otros sectores agrícolas afectados por la falta de lluvia.
“Nuestro deseo es participar ayudando a los productores de los corredores secos que han sembrado frijol para que puedan llegar a cosecha de manera exitosa”, expresó el titular de la SAG.
Entre las zonas prioritarias figuran el corredor seco, diferentes áreas de Choluteca y la zona de influencia del ingenio azucarero de Valle. También se busca apoyar a los ingenios azucareros y a los pequeños productores de granos básicos.
Molina aclaró que los siete vuelos no tienen una fecha definida de ejecución, debido a que dependen de la formación de nubes y de las condiciones atmosféricas necesarias para aplicar la técnica de estimulación de lluvias.
El ministro confirmó que los insumos para esta segunda etapa ya llegaron al país. Sin embargo, para desarrollar las operaciones también se requiere disponer de una aeronave y contratar a una empresa especializada.
La inversión estimada para los siete vuelos ronda los 250,000 dólares, que serán aportados en su totalidad por empresarios y productores privados, mientras que el Gobierno desempeñará un papel facilitador en el desarrollo de la iniciativa.
El funcionario explicó que la ubicación de las operaciones se determinará según la presencia de sistemas nubosos que reúnan las condiciones adecuadas. Por esa razón, no existe certeza de que todas las zonas priorizadas reciban vuelos en fechas específicas.
Durante la primera fase del programa se realizaron 22 vuelos, en los que se dispersaron aproximadamente 100 litros de producto por operación, para un total cercano a 2,000 litros aplicados sobre el territorio nacional.
Según los datos proporcionados por la SAG, las operaciones anteriores abarcaron una superficie estimada de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas.
El programa de siembra de nubes en Honduras tiene un costo estimado de 600,000 dólares (aproximadamente 16 millones de lempiras) donde se logró realizar 22 vuelos, sin embargo, se suma casi siete millones de lempiras financiado por la empresa privada para continuar con el programa.
Con los siete vuelos adicionales, se pretende extender el alcance de la estrategia y contribuir a que más agricultores puedan completar sus ciclos de producción, aunque la técnica no garantiza por sí sola la generación de precipitaciones.