Destinarán L6.7 millones a otros siete vuelos para bombardeo de nubes

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de lluvias mantiene en alerta a los productores agrícolas, especialmente en el corredor seco hondureño, donde la disponibilidad de agua es determinante para sacar adelante los cultivos y alcanzar la cosecha.

Ante este panorama, el sector privado financiará siete nuevos vuelos de estimulación de lluvias en Honduras, con una inversión aproximada de 250,000 dólares, equivalentes a unos 6.7 millones de lempiras, informó el ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina.

La iniciativa corresponde a una segunda fase del programa de siembra de nubes, luego de que en la primera etapa se realizaran 22 vuelos para favorecer las precipitaciones en distintas zonas del país.

“Esta segunda ronda es una propuesta financiada al 100 % por la empresa privada, precisamente por algunos productores y empresarios que han sentido el beneficio de la primera etapa”, manifestó Molina.

El funcionario explicó que los empresarios y productores que participaron en la primera fase decidieron aportar recursos para continuar con las operaciones y ampliar sus beneficios hacia otros sectores agrícolas afectados por la falta de lluvia.

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“Nuestro deseo es participar ayudando a los productores de los corredores secos que han sembrado frijol para que puedan llegar a cosecha de manera exitosa”, expresó el titular de la SAG.