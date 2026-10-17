Honduras completa 20 vuelos de siembra de nubes; realizarán dos más

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras completó los 20 vuelos del programa de siembra de nubes impulsado para estimular las lluvias ante la sequía que afecta al país; sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) realizará dos operaciones adicionales con los 180 litros de producto que quedaron disponibles.
El coordinador del programa, Wilmer Caballero, informó que el vuelo número 20 permitió cumplir la meta establecida inicialmente, aunque las condiciones meteorológicas impidieron utilizar todo el material disponible en algunas jornadas.
El funcionario explicó que el remanente permitirá ampliar el programa a 22 vuelos, pero la ejecución dependerá de las condiciones atmosféricas de los próximos días.
“Ese remanente significa 180 litros, que nos permite realizar dos vuelos más. Los vamos a realizar en los próximos días y, entonces, vamos a culminar con un total de 22 vuelos”, detalló Caballero.
La iniciativa fue ejecutada a través de la SAG, con el apoyo de la empresa mexicana Startup Renaissance y aportaciones del sector privado. La inversión, según el coordinador, asciende a 750,000 dólares, de los cuales alrededor del 13% corresponde a ingenios azucareros y productores de vegetales.
El programa comenzó el 26 de septiembre de 2026, cuando las autoridades anunciaron el inicio de las operaciones de estimulación de lluvias. El primer vuelo se efectuó el sábado 26 de septiembre, recorriendo sectores de Choluteca y Francisco Morazán.
Desde el inicio, el proyecto contempló 20 vuelos durante un período estimado de dos a tres meses, sujetos a la disponibilidad de nubes con características adecuadas para aplicar el procedimiento. La cobertura prevista comprendía entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas en zonas afectadas por el déficit de precipitaciones.
La intervención priorizó 1.8 millones de hectáreas del corredor seco, sectores del departamento Valle, Choluteca, el sur de Francisco Morazán, el sur de El Paraíso, Comayagua y La Paz.
Además, se incluyó un segundo polígono de aproximadamente 500,000 hectáreas en Yoro.
Para estimular las precipitaciones, la aeronave dispersó yoduro de plata sobre nubes que reunían las condiciones meteorológicas necesarias. La técnica no produce nubosidad desde cero, sino que busca favorecer la formación de gotas de agua o cristales de hielo dentro de determinadas formaciones nubosas para propiciar la precipitación.
“No podemos demostrar un volumen adicional de milímetros de precipitación logrados con este programa. Si hemos encontrado indicios y coincidencias que nos permiten pensar que los resultados han sido positivos”, manifestó el funcionario.
Por su parte, Víctor Torres, piloto y representante de Startup Renaissance, calificó como satisfactorio el trabajo realizado y destacó que las condiciones meteorológicas permitieron aprovechar las nubes disponibles durante las jornadas de operación.
El representante de la empresa explicó que se efectuaron vuelos casi a diario cuando existieron condiciones favorables, lo que permitió avanzar hasta completar las 20 operaciones previstas. Las dos adicionales aprovecharán el producto restante, siempre que el tiempo permita desarrollar el procedimiento.