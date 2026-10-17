Honduras completa 20 vuelos de siembra de nubes; realizarán dos más

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras completó los 20 vuelos del programa de siembra de nubes impulsado para estimular las lluvias ante la sequía que afecta al país; sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) realizará dos operaciones adicionales con los 180 litros de producto que quedaron disponibles.

El coordinador del programa, Wilmer Caballero, informó que el vuelo número 20 permitió cumplir la meta establecida inicialmente, aunque las condiciones meteorológicas impidieron utilizar todo el material disponible en algunas jornadas.

El funcionario explicó que el remanente permitirá ampliar el programa a 22 vuelos, pero la ejecución dependerá de las condiciones atmosféricas de los próximos días.

“Ese remanente significa 180 litros, que nos permite realizar dos vuelos más. Los vamos a realizar en los próximos días y, entonces, vamos a culminar con un total de 22 vuelos”, detalló Caballero.

La iniciativa fue ejecutada a través de la SAG, con el apoyo de la empresa mexicana Startup Renaissance y aportaciones del sector privado. La inversión, según el coordinador, asciende a 750,000 dólares, de los cuales alrededor del 13% corresponde a ingenios azucareros y productores de vegetales.