¡Advertencia! Retirarán con grúa carros y motos estacionados en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Los vehículos y motocicletas que permanezcan estacionados a los costados de la salida al sur de Tegucigalpa serán retirados con grúa, como parte de las medidas previas a la habilitación de un carril reversible para aliviar el tráfico en este sector.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), pidió a los conductores mantener despejada la vía para facilitar la circulación durante las horas de mayor congestión.

Marco Carrasco, de la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, indicó que actualmente hay automóviles, motocicletas y otros obstáculos en los costados de la carretera que dificultan la organización del tránsito.