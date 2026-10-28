¡Advertencia! Retirarán con grúa carros y motos estacionados en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Los vehículos y motocicletas que permanezcan estacionados a los costados de la salida al sur de Tegucigalpa serán retirados con grúa, como parte de las medidas previas a la habilitación de un carril reversible para aliviar el tráfico en este sector.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), pidió a los conductores mantener despejada la vía para facilitar la circulación durante las horas de mayor congestión.
Marco Carrasco, de la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, indicó que actualmente hay automóviles, motocicletas y otros obstáculos en los costados de la carretera que dificultan la organización del tránsito.
La prohibición de estacionarse en este tramo se mantiene desde el sector de Loarque hasta la colonia Reynel Fúnez, por lo que los conductores deben buscar espacios autorizados para dejar sus vehículos.
¿Cómo funcionará el carril reversible?
El proyecto contempla tres carriles cuyo sentido de circulación cambiará según la demanda vehicular. Durante la mañana, dos estarán habilitados para ingresar a Tegucigalpa y uno para salir hacia el sur.
Por la tarde, la distribución se invertirá: dos carriles facilitarán la salida de la capital y uno quedará habilitado para el ingreso. El objetivo es aprovechar mejor el espacio vial en los horarios de mayor circulación.
Para orientar a los conductores, se instalarán señales verticales elevadas y seis pantallas informativas que mostrarán los cambios en la circulación. La puesta en funcionamiento del sistema está prevista para finales de 2026.
Mientras avanzan los trabajos, agentes de la DNVT y personal de Movilidad Urbana supervisan el sector y orientan a los conductores sobre las disposiciones viales.
Las autoridades advirtieron que los automóviles y motocicletas estacionados en los costados de la carretera podrán ser retirados mediante grúa para mantener despejada la vía y prevenir accidentes.