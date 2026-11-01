Piden que nuevos ministros mejoren el funcionamiento de las instituciones públicas

Tegucigalpa, Honduras.- La destitución de tres secretarios de estado será una oportunidad para nombrar funcionarios más eficientes y productivos, según diversos sectores de la sociedad. Los representantes pidieron al gobierno de Nasry Asfura que las nuevas autoridades sean seleccionadas con base en sus capacidades y en el conocimiento de las necesidades de cada rubro. El 30 de octubre, Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, anunció la destitución de Arely Argueta, quien se desempeñaba como ministra de Educación; Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), y Allan Castillo, director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

Expectativas en Educación

En el ámbito educativo, el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh) calificó la destitución de la ministra Argueta como una decisión inesperada para el gremio magisterial. “Fue algo repentino. Normalmente, cuando se va a destituir a alguien, se anuncia con anticipación; sin embargo, en los últimos meses todo parecía estar normal. Quizá a mediados de año se escucharon voces disonantes sobre la posible destitución de ciertos ministros, entre ellos, la titular de Educación, pero en esta ocasión, al menos a mí, me tomó por sorpresa”, aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El representante del gremio también planteó la necesidad de que las organizaciones magisteriales y otros sectores vinculados a la educación participen en la selección de las nuevas autoridades y en la formulación de propuestas para mejorar el sistema educativo. “Queremos que los sectores vinculados a la educación, como las organizaciones magisteriales, sean tomados en cuenta para presentar propuestas verdaderas que contribuyan a mejorar la enseñanza de los niños y los aprendizajes que adquieren en todos los centros educativos del país”, manifestó.

Demandas en el sector transporte

Por su parte, dirigentes del rubro del transporte manifestaron sus expectativas ante el nombramiento de una nueva autoridad en el Instituto Transporte Terrestre, al considerar que existen "problemas pendientes que requieren atención y soluciones". Entre las principales demandas del sector figura el cumplimiento del pago de las tarifas correspondientes al transporte de carga pesada, una situación que, según los transportistas, continúa sin resolverse. Edgardo Menéndez, dirigente del transporte, señaló que esperan que las nuevas autoridades atiendan esta problemática y den respuesta a las solicitudes que han planteado desde el rubro. "Esperamos que —las nuevas autoridades— resuelvan, tenemos problemas con el pago de las tarifas del transporte y, debido a que no se ha resuelto esta situación, se tomarán acciones. Estas medidas responden precisamente a la falta de soluciones a los problemas que enfrenta este sector", explicó.

No obstante, ante las destituciones, el diputado nacionalista Walter Chávez consideró que los cambios en el gabinete de Asfura deben continuar si hay funcionarios que no cumplen con el ritmo de trabajo que exige el mandatario. Además, consideró que el mandatario debe revisar el trabajo de los funcionarios de su administración y determinar si es necesario efectuar nuevos cambios en las distintas instituciones estatales. “Si no están al ritmo del presidente, yo creo que tiene que tomar medidas”, afirmó el diputado, al considerar que el mandatario debe tener la libertad de hacer los ajustes que estime convenientes en su equipo de Gobierno. Por otra parte, sostuvo que las nuevas designaciones deben recaer en personas que cuenten con la preparación y las capacidades necesarias para asumir responsabilidades en la administración pública.