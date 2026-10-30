Nasry Asfura destituye a ministra de Educación, comisionado del IHTT y al director del IHMA

Tegucigalpa, Honduras.- Tres altos funcionarios fueron destituidos de sus cargos, según informó Héctor Antonio Ordóñez Núñez, secretario de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Nasry Asfura.
Entre los destituidos figura Arely Argueta, quien se desempeñaba como ministra de Educación, y Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
A la lista también se suma Allan Castillo, quien fungía como director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Por su parte, Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, informó: "En el caso de ellos, la renuncia (que firman todos los funcionarios al momento asumir su puesto) fue aceptada porque estamos generando nuevas temáticas, nuevos planes de trabajo y estamos buscando encontrar idoneidad entre la planificación que tiene el gobierno como tal y los funcionarios que necesitamos en estos cargos".
Sobre los candidatos que ocuparán los cargos vacantes, aseguró que "se sigue trabajando en ello".
"Se está trabajando para tomar la mejor decisión para ver quiénes serán las personas que entrarían a responder y a trabajar en cada uno de estos cargos", sostuvo.
Según Castro, "el presidente tiene la disposición de tomar a bien si remover o no o solicitar la renuncia a uno de sus funcionarios".
En el caso de los funcionarios salientes, el secretario privado sostuvo que se busca mejorar, pero aclaró que ninguno ha sido "tildado por un acto de corrupción ni mucho menos".
Aunque ya hay candidatos a ocupar los cargos, Castro se limitó a dar sus nombres y sostuvo que las nuevas autoridades estarían tomando posesión entre el lunes y martes de la próxima semana.