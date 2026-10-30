Nasry Asfura destituye a ministra de Educación, comisionado del IHTT y al director del IHMA

Tegucigalpa, Honduras.- Tres altos funcionarios fueron destituidos de sus cargos, según informó Héctor Antonio Ordóñez Núñez, secretario de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Nasry Asfura.

Entre los destituidos figura Arely Argueta, quien se desempeñaba como ministra de Educación, y Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

A la lista también se suma Allan Castillo, quien fungía como director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

Por su parte, Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, informó: "En el caso de ellos, la renuncia (que firman todos los funcionarios al momento asumir su puesto) fue aceptada porque estamos generando nuevas temáticas, nuevos planes de trabajo y estamos buscando encontrar idoneidad entre la planificación que tiene el gobierno como tal y los funcionarios que necesitamos en estos cargos".