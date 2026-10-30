Socavón en la calle Finlay obliga a realizar trabajos y podría afectar el tránsito

Tegucigalpa, Honduras.- Un socavón registrado en la calle Finlay, entre el parque Finlay y el barrio La Cabaña, mantiene ocupados a equipos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que trabajan en su reparación, lo que afecta el tránsito vehicular. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la falla se produjo en una tubería de concreto de 24 pulgadas de diámetro, cuyo deterioro provocó daños en la superficie de la vía. Para reparar el tramo afectado, las cuadrillas instalarán cuatro secciones de tubería PVC, también de 24 pulgadas, con el propósito de restablecer el funcionamiento del drenaje.

Los trabajos se encuentran en ejecución y, según la UMAPS, continuarán durante este viernes 30 de octubre y, de ser necesario, el fin de semana.

Rutas alternas

Mientras se desarrollan las reparaciones, en el sector permanece maquinaria pesada y personal que trabaja en la intervención, por lo que el paso requiere mayor precaución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los conductores que utilizan esta calle deben planificar sus recorridos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos o incidentes. Los peatones también deben mantenerse atentos al circular por las inmediaciones del socavón y evitar acercarse al área donde se realizan los trabajos.