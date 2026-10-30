Matan a taxista frente a su pasajera en Comayagua; la mujer resultó herida

Comayagua, Honduras.- Un taxista de 22 años de edad fue asesinado en el barrio Arriba de Comayagua, Comayagua, cuando transportaba a una pasajera en la su unidad. Según información preliminar, el hombre fue interceptado por sujetos armados mientras conducía su taxi. La víctima fue identificada como Elvis Barahona. De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

El cuerpo de Elvis quedó sin vida en el interior de la unidad de transporte, con varios impactos de bala. Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultó herida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse