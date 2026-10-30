Matan a taxista frente a su pasajera en Comayagua; la mujer resultó herida

Comayagua, Honduras.- Un taxista de 22 años de edad fue asesinado en el barrio Arriba de Comayagua, Comayagua, cuando transportaba a una pasajera en la su unidad.
Según información preliminar, el hombre fue interceptado por sujetos armados mientras conducía su taxi.
La víctima fue identificada como Elvis Barahona. De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.
El cuerpo de Elvis quedó sin vida en el interior de la unidad de transporte, con varios impactos de bala.
Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultó herida.
El crimen ocurrió frente a la pasajera que viajaban en la unidad. La principal hipótesis es que el ataque iba dirigido directamente contra el taxista, ya que los sicarios se acercaron a él para dispararle.
La víctima conducía el taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo. El ataque ocurrió en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trasladaron a la pasajera herida, identificada como Alexa García, al Hospital Santa Teresa.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar las investigaciones correspondientes.