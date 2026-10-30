  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a taxista frente a su pasajera en Comayagua; la mujer resultó herida

La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía el taxi número 069 cuando fue atacado a balazos en el barrio Arriba de Comayagua

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 09:59
Matan a taxista frente a su pasajera en Comayagua; la mujer resultó herida

Elvis Barahona, el taxista asesinado a balazos mientras trabajaba en Comayagua.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Un taxista de 22 años de edad fue asesinado en el barrio Arriba de Comayagua, Comayagua, cuando transportaba a una pasajera en la su unidad.

Según información preliminar, el hombre fue interceptado por sujetos armados mientras conducía su taxi.

La víctima fue identificada como Elvis Barahona. De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

De taxista VIP era el cuerpo del hombre encontrado sin vida en la zona 8 de la Cerro Grande

El cuerpo de Elvis quedó sin vida en el interior de la unidad de transporte, con varios impactos de bala.

Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultó herida.

Era Testigo de Jehová: Josué Meza, taxista VIP hallado muerto en su carro

El crimen ocurrió frente a la pasajera que viajaban en la unidad. La principal hipótesis es que el ataque iba dirigido directamente contra el taxista, ya que los sicarios se acercaron a él para dispararle.

La víctima conducía el taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo. El ataque ocurrió en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trasladaron a la pasajera herida, identificada como Alexa García, al Hospital Santa Teresa.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias