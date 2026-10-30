"Gente sin piernas, gente con la cara deshecha": hondureño que sobrevivió a choque de trenes en España

Madrid, España.- Un hondureño viajaba a bordo de uno de los trenes que chocaron el pasado miércoles en Toledo, España, y compartió su testimonio sobre la tragedia. El accidente, que ya supera los 65 muertos, ocurrió a las 8:45 de la mañana, cuando un tren AVE que transportaba a 378 pasajeros y se dirigía hacia Sevilla y chocó contra un tren Iryo, que llevaba 174 personas a bordo, incluido un bebé, y se encontraba detenido en una vía.

El hondureño que viajaba en uno de los trenes se dedica a la construcción de jardines y se dirigía a la ciudad de Córdoba para supervisar una obra, según relató en una entrevista con el medio HCH. “Sí, hemos salido normal, ha corrido el tren media hora por lo menos. Luego se ha parado y estuvo como ocho o diez minutos estacionado. Pero hemos recibido un aviso del piloto de que pronto reanudábamos la marcha”, relató el hondureño sobreviviente. El hondureño sostuvo que, junto a un compañero, se desplazó desde el vagón ocho, ubicado cerca del conductor, hasta la cafetería, situada en el extremo opuesto del tren. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando ambos regresaban a sus asientos y pasaban por el quinto vagón, ocurrió el fuerte impacto. Así describió el momento del accidente: “No escuché nada, solo sentí que volé. Eso es claro, volé como a diez metros y empezó como un terremoto todo. Los asientos del tren arrancándose, gente gritando, gente sin piernas, gente con la cara deshecha. Y gente que le caía encima a uno, según iba el tren, ya descarrilado”.