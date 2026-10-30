"Gente sin piernas, gente con la cara deshecha": hondureño que sobrevivió a choque de trenes en España

Madrid, España.- Un hondureño viajaba a bordo de uno de los trenes que chocaron el pasado miércoles en Toledo, España, y compartió su testimonio sobre la tragedia.
El accidente, que ya supera los 65 muertos, ocurrió a las 8:45 de la mañana, cuando un tren AVE que transportaba a 378 pasajeros y se dirigía hacia Sevilla y chocó contra un tren Iryo, que llevaba 174 personas a bordo, incluido un bebé, y se encontraba detenido en una vía.
El hondureño que viajaba en uno de los trenes se dedica a la construcción de jardines y se dirigía a la ciudad de Córdoba para supervisar una obra, según relató en una entrevista con el medio HCH.
“Sí, hemos salido normal, ha corrido el tren media hora por lo menos. Luego se ha parado y estuvo como ocho o diez minutos estacionado. Pero hemos recibido un aviso del piloto de que pronto reanudábamos la marcha”, relató el hondureño sobreviviente.
El hondureño sostuvo que, junto a un compañero, se desplazó desde el vagón ocho, ubicado cerca del conductor, hasta la cafetería, situada en el extremo opuesto del tren.
Cuando ambos regresaban a sus asientos y pasaban por el quinto vagón, ocurrió el fuerte impacto.
Así describió el momento del accidente: “No escuché nada, solo sentí que volé. Eso es claro, volé como a diez metros y empezó como un terremoto todo. Los asientos del tren arrancándose, gente gritando, gente sin piernas, gente con la cara deshecha. Y gente que le caía encima a uno, según iba el tren, ya descarrilado”.
El hondureño sostuvo que, tras el fuerte impacto, logró ponerse a salvo y apartó a varios heridos que habían caído encima de él.
“Los martillos que están ahí no funcionan. Entonces, entre la adrenalina, nervios y todo, yo he deshecho una mesa, he sacado la pata de la mesa y con eso pude romper el cristal de emergencia, y ahí empezamos a salir todos”, contó.
El hondureño relató que dentro del tren quedaron personas sin piernas, sin manos e incluso algunas «partidas a la mitad». «Allí vimos de todo», recordó.
“Lo que más me impactó fue que mi compañero se ha puesto a rescatar a una chica y tenía los dos pies cortados. Y eso no pude yo, por más que quisiera ayudarle, no pude ayudarle, porque no estaba preparado, ya venía con nervios”, compartió.
Finalmente, el hondureño agradeció por haber sobrevivido, pues el accidente ocurrió minutos después de que se cambiara de vagón, una decisión que pudo haber marcado la diferencia en medio de la tragedia.