Un minuto de silencio en España por las víctimas del accidente de tren

Madrid, España.- El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España ha movilizado a miles de personas en un minuto de silencio a las puertas de ayuntamientos de todo el país, que han concluido con aplausos en memoria de las víctimas, con especial emoción en la localidad de Urda, lugar de la tragedia, y Sevilla, adonde se dirigían los trenes accidentados. El accidente ha ocurrido hoy, cuando, según el Gobierno español, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un tren de alta velocidad AVE que llevaba 378 pasajeros, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén. El balance provisional de víctimas señala al menos 68 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, de las cuales 56 ya han recibido el alta y 53 continúan siendo atendidos en hospitales.

La Guardia Civil española va a continuar durante la noche los trabajos en la zona del accidente ferroviario con la vista puesta en la localización y rescate de víctimas que puedan continuar dentro de los vagones. Mientras la búsqueda de supervivientes y cadáveres continúa activa, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a todos los ayuntamientos de España a recordar a las víctimas. El silencio ha resonado en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Canarias, Cantabria, Aragón o Galicia, donde se ha vivido el momento con especial conmoción en Santiago de Compostela, que en 2013 vivió la tragedia ferroviaria de Angrois, en la que fallecieron ochenta personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También ha sido especialmente emotiva la muestra de solidaridad de Adamuz (sur), localidad que tiene las heridas todavía abiertas por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas. Los trenes siniestrados se dirigían a Sevilla, donde unas 300 personas se han concentrado a las puertas del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para guardar este minuto de silencio.