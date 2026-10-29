Pacientes del Hospital Escuela denuncian que les reprograman citas hasta 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las asambleas informativas de los médicos terminaron, los pacientes siguen enfrentando dificultades para recuperar sus citas y algunos denuncian que se las están dejando para el próximo año. El restablecimiento de la consulta externa en los hospitales del país no ha significado el retorno inmediato a la atención para cientos de pacientes, quienes ahora enfrentan dificultades para recuperar las citas. Pacientes que acudieron a las ventanillas del Hospital Escuela para solicitar una nueva fecha de atención denunciaron que, en lugar de recibir una cita próxima, les indican que regresen en noviembre o diciembre para realizar el trámite de reprogramación, con la posibilidad de ser atendidos hasta el próximo año. "Tenía cita el 19 de octubre, pero debido a la huelga de los médicos la perdí, cuando fui a sacar una nueva cita me dijeron que regresara en diciembre, que la cita me la darían para en enero del otro año", dijo María Dolores Gonzáles, una señora de 72 años que padece de la tiroides.

La misma respuesta recibieron decenas de pacientes en el principal centro asistencial del país, y es que, debido al conflicto médico que alcanzó los 49 días sin atenciones, las autoridades deben reprogramar la consulta a más de 20,000 personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reprogramación de las citas genera preocupación entre los usuarios, especialmente entre quienes necesitan controles periódicos, evaluaciones especializadas o seguimiento por enfermedades crónicas y que llevan semanas o meses esperando una consulta. Para muchas personas, especialmente adultos mayores, debido a la suspensión de los servicios, perdieron una cita que ya tenían programada y ahora deben enfrentar una nueva espera, sin tener certeza de cuándo van a recibir la atención médica. "Ahora tengo que venir en noviembre para ver cuándo me dan una nueva cita. Yo viajo desde lejos y no me parece justo, porque no me atendieron el día que tenía programado. Como si la culpa fuera de uno", lamentó Mélida Castillo, quien se traslada desde Morocelí, El Paraíso, hasta el Hospital Escuela para recibir atención en Medicina Interna. La dificultad para recuperar las consultas ya había sido advertida por las autoridades del Hospital Escuela. El director del centro asistencial, Darío Zúniga, informó que durante los 49 días de asambleas informativas se acumularon más de 23,000 consultas pendientes y alrededor de 4,000 cirugías que deberán ser reprogramadas.