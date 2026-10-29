Alajuelense aprovecha localía, elimina a Motagua y nuevamente a la final de Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- El Fútbol Club Motagua le dice adiós al sueño internacional. El Ciclón Azul cayó 2-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica y quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026, después de una noche llena de emociones, ocasiones de gol, polémica y un cierre dramático que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

El conjunto hondureño luchó hasta el final, reaccionó cuando parecía tener la eliminatoria cuesta arriba y terminó acorralando a los manudos en su propio estadio. Sin embargo, la remontada no se completó y el equipo dirigido por Javier López se quedó a un gol de alcanzar la gran final del torneo regional.

Motagua tuvo un comienzo prometedor, generó las primeras ocasiones claras y estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades. No obstante, la falta de contundencia le pasó factura. Alajuelense aprovechó sus momentos, castigó las desatenciones defensivas del conjunto hondureño y consiguió una ventaja que terminaría siendo determinante para sellar su clasificación. El resultado dejó un sabor amargo para los azules, que soñaban con mantener vivo su camino internacional. El equipo capitalino no bajó los brazos, incluso cuando el panorama se complicó, pero el esfuerzo de los últimos minutos no fue suficiente para conseguir el gol que necesitaba.

Por su parte, Alajuelense celebró ante su afición el boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto costarricense buscará conquistar su cuarto título consecutivo de la competición y se enfrentará al Cartaginés, que eliminó al Olimpia. De esta manera, la final será entre dos clubes de Costa Rica, mientras Motagua deberá pasar la página después de una eliminación dolorosa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ACCIONES Desde el pitazo inicial, Motagua dejó claro que no había viajado a Costa Rica para defenderse. El Ciclón Azul salió con intensidad, presionó a su rival y comenzó a generar ocasiones que hicieron temblar a la afición rojinegra. Apenas al minuto 4, Alejandro Reyes estuvo cerca de abrir el marcador. El mediocampista se preparaba para sacar un remate dentro del área, pero Yerlan Sosa apareció con una barrida providencial para bloquear el disparo y evitar que la pelota llegara a la portería. Tres minutos después, Reyes volvió a probar fortuna. Esta vez sacó un potente zurdazo que obligó al guardameta de Alajuelense a intervenir con seguridad para quedarse con el balón y evitar que Motagua encontrara el gol.

El equipo hondureño insistió y tuvo otra oportunidad clarísima al minuto 11. Luis Vega conectó un potente cabezazo dentro del área chica, pero el portero rojinegro respondió con una espectacular atajada para mantener el empate. La intervención fue determinante, pues el defensor azul había encontrado una posición favorable para enviar la pelota al fondo de las redes. Un minuto después, Padilla Discua también puso a prueba al guardameta costarricense con un disparo que exigió otra gran intervención. El portero se lanzó para desviar el balón y volvió a impedir la anotación del conjunto hondureño. En ese tramo del encuentro, Motagua era superior y acumulaba las oportunidades más peligrosas. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que dominar y generar ocasiones no siempre garantiza conseguir el resultado esperado.

Cuando mejor parecía jugar Motagua, llegó el primer golpe de los locales. Al minuto 19, Juan Pablo Añor aprovechó un rebote dentro del área, se quitó al guardameta Luis Ortiz con una gran maniobra y definió para enviar el balón al fondo de las redes. El tanto representó un duro golpe para el ciclón, que había tenido las ocasiones más claras, pero no había logrado concretarlas. Alajuelense, en cambio, fue efectivo y encontró la anotación que le permitió tomar ventaja en un momento importante del encuentro. Motagua intentó reaccionar, pero los manudos comenzaron a aprovechar los espacios y las desatenciones defensivas de los hondureños. Antes del descanso, el equipo costarricense encontró una nueva oportunidad para ampliar la diferencia. Al minuto 42, Luis Ortiz tuvo que aparecer para evitar el segundo gol. El guardameta azul protagonizó una enorme atajada ante un remate de Cisneros, quien había ganado el balón ante Giancarlo Sacaza y quedó en una posición peligrosa para ampliar la ventaja local.