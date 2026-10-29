Mesa técnica Gobierno-CMH revisa 289 expedientes de médicos pendientes de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 289 expedientes de médicos con pagos pendientes han sido revisados durante los primeros tres días de trabajo de la mesa técnica ampliada entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH). Durante la tercera jornada, desarrollada el miércoles 28 de octubre, los equipos técnicos examinaron 82 expedientes, de los cuales 62 corresponden a galenos que ya recibieron pagos completos o parciales, según los resultados presentados por representantes de la mesa. De acuerdo con los datos de la primera jornada, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que de los 106 médicos evaluados, 23 tenían sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 83 habían recibido desembolsos parciales y continuaban pendientes de completar sus salarios.

En el segunda día, las autoridades reportaron otros 101 expedientes revisados; de estos, 26 médicos ya tenían sus pagos al día hasta octubre y 85 habían recibido pagos parciales, por lo que sus casos continuarían bajo seguimiento hasta completar las cantidades adeudadas. Con los 82 expedientes examinados durante el miércoles, la mesa técnica acumula 289 casos revisados en tres días de trabajo, mientras continúa la verificación individual de los documentos para determinar los montos que todavía se deben a cada profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los datos indican que 62 de los 82 galenos examinados ya recibieron algún desembolso, completo o parcial, lo que significa que 20 expedientes no figuran dentro del grupo reportado con pagos realizados. La mesa técnica concentra inicialmente sus esfuerzos en los galenos que trabajan bajo la modalidad de interinato, debido a las dificultades administrativas que han retrasado el reconocimiento y la cancelación de sus salario

Con la instalación de la mesa técnica ampliada que incorpora a representantes de distintas instituciones gubernamentales, entre ellas las secretarías de Salud y Finanzas, Servicio Civil y Trabajo, se busca agilizar la revisión de los expedientes y encontrar una solución a las obligaciones pendientes.