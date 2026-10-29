  1. Inicio
  2. · Honduras

Mesa técnica Gobierno-CMH revisa 289 expedientes de médicos pendientes de pago

Durante el tercer día de negociación entre el gremio médico y el Gobierno se revisaron 82 expedientes; 62 ya cuentan con pagos parciales o completos

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 17:30
Mesa técnica Gobierno-CMH revisa 289 expedientes de médicos pendientes de pago

En los primeros tres días de reunión la mesa técnica ampliada ya revisó cerca de 300 expedientes de médicos pendientes de pago.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 289 expedientes de médicos con pagos pendientes han sido revisados durante los primeros tres días de trabajo de la mesa técnica ampliada entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH).

Durante la tercera jornada, desarrollada el miércoles 28 de octubre, los equipos técnicos examinaron 82 expedientes, de los cuales 62 corresponden a galenos que ya recibieron pagos completos o parciales, según los resultados presentados por representantes de la mesa.

De acuerdo con los datos de la primera jornada, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que de los 106 médicos evaluados, 23 tenían sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 83 habían recibido desembolsos parciales y continuaban pendientes de completar sus salarios.

Pacientes del Hospital Escuela denuncian que les reprograman citas hasta 2027

En el segunda día, las autoridades reportaron otros 101 expedientes revisados; de estos, 26 médicos ya tenían sus pagos al día hasta octubre y 85 habían recibido pagos parciales, por lo que sus casos continuarían bajo seguimiento hasta completar las cantidades adeudadas.

Con los 82 expedientes examinados durante el miércoles, la mesa técnica acumula 289 casos revisados en tres días de trabajo, mientras continúa la verificación individual de los documentos para determinar los montos que todavía se deben a cada profesional.

Los datos indican que 62 de los 82 galenos examinados ya recibieron algún desembolso, completo o parcial, lo que significa que 20 expedientes no figuran dentro del grupo reportado con pagos realizados.

La mesa técnica concentra inicialmente sus esfuerzos en los galenos que trabajan bajo la modalidad de interinato, debido a las dificultades administrativas que han retrasado el reconocimiento y la cancelación de sus salario

Con la instalación de la mesa técnica ampliada que incorpora a representantes de distintas instituciones gubernamentales, entre ellas las secretarías de Salud y Finanzas, Servicio Civil y Trabajo, se busca agilizar la revisión de los expedientes y encontrar una solución a las obligaciones pendientes.

Plataforma digital busca evitar nuevos conflictos entre Salud y los médicos

El representante del CMH, Héctor Carranza, explicó que son 727 casos contabilizados inicialmente, los cuales incluían médicos contratados e interinos.

En el caso de los médicos contratados, las autoridades también habían informado que, de una base de 195 profesionales con pagos pendientes, 126 ya habían recibido sus salarios, mientras que 69 todavía esperaban que se resolviera su situación.

Bajo este mecanismo de revisión, las autoridades y el gremio médico buscan avanzar en la regularización de los salarios adeudados y garantizar que los profesionales de la medicina puedan continuar prestando sus servicios sin nuevas interrupciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias