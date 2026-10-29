Mesa técnica Gobierno-CMH revisa 289 expedientes de médicos pendientes de pago

El representante del CMH, <b>Héctor Carranza,</b> explicó que son 727 casos contabilizados inicialmente, los cuales incluían médicos contratados e interinos.En el caso de los médicos contratados, las autoridades también habían informado que, de una base de 195 profesionales con pagos pendientes, 126 ya habían recibido sus salarios, mientras que 69 todavía esperaban que se resolviera su situación.Bajo este mecanismo de <b>revisión</b>, las autoridades y el gremio médico buscan avanzar en la regularización de los salarios adeudados y garantizar que los profesionales de la medicina puedan continuar prestando sus servicios sin nuevas interrupciones.