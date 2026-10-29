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Accidentes viales representan el 25% de atenciones en la emergencia del IHSS

Diariamente ingresan unas 40 personas a la emergencia del IHSS con lesiones provocadas por accidentes de tránsito, lo que abarrota la emergencia del centro asistencial

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 16:49
Accidentes viales representan el 25% de atenciones en la emergencia del IHSS

La emergencia de adultos del Seguro Social es una de las más abarrotadas de pacientes que presentan lesiones por accidentes de tránsito.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los percances de tránsito generan una importante demanda de atención en las salas de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En lo que va del año uno de cada cuatro pacientes que ingresa presenta lesiones relacionadas con accidentes viales, según datos proporcionados por las autoridades del centro asistencial.

La emergencia del Hospital de Especialidades registra unas 200,000 atenciones, de las cuales 50,000 son pacientes con lesiones a causa de un accidente de tránsito.

Esto significa que el 25% del total de atenciones registradas son por esta causa, es decir, de cada 100 personas que reciben asistencia en esta área, aproximadamente 25 presentan lesiones relacionadas con percances viales.

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Rocío Moreno, portavoz del centro asistencial, explicó que diariamente ingresan alrededor de 40 personas por accidentes de tránsito, lo que mantiene ocupadas las salas de emergencia y genera una mayor demanda de atención para el personal médico.

La cifra refleja la presión que enfrenta el servicio de emergencias, principalmente en el área de adultos, donde buena parte de los pacientes que ingresan por percances viales requieren evaluaciones médicas y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas.

La portavoz hizo un llamado a los conductores de motocicletas y vehículos para que manejen con precaución y respeten las medidas de seguridad vial.

Los accidentes no solamente afectan la capacidad de atención del Seguro Social, sino que también provocan saturación en las salas de emergencia de otros hospitales del país.

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Los siniestros viales es la segunda causa de muerte violenta en el país, y hasta mediados de octubre de este año se contabilizaban un total de 1,599 personas fallecidas.

Y más de 2,000 personas resultaron lesionadas como consecuencia de accidentes, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

De acuerdo con el jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), subcomisario Darwin Hernández, en el país se han registrado 15,730 eventos viales durante el presente año.

El funcionario atribuyó parte de estos sucesos a la imprudencia y la irresponsabilidad de los conductores, quienes en ocasiones no adaptan su comportamiento a las condiciones de las carreteras y ponen en riesgo su vida y la de otras personas.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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