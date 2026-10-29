Accidentes viales representan el 25% de atenciones en la emergencia del IHSS

Los siniestros viales es la segunda causa de muerte violenta en el país, y hasta mediados de octubre de este año se contabilizaban un total de<b> 1,599 personas fallecidas.</b>Y más de 2,000 personas resultaron lesionadas como consecuencia de accidentes, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).De acuerdo con el jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), <b>subcomisario Darwin Hernández, </b>en el país se han registrado 15,730 eventos viales durante el presente año.El funcionario atribuyó parte de estos sucesos a la imprudencia y la irresponsabilidad de los conductores, quienes en ocasiones no adaptan su comportamiento a las condiciones de las carreteras y ponen en riesgo su vida y la de otras personas.