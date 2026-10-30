Alerta del FBI activa investigación por amenazas con explosivos en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Autoridades policiales activaron este viernes 30 de octubre una operación investigativa en la zona norte de Honduras luego de recibir una alerta del FBI sobre posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

Tras conocer la información, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público, puso en marcha una serie de diligencias para identificar al individuo señalado y verificar el alcance de las amenazas.

Como parte de las acciones, los equipos especializados lograron identificar y requerir al ciudadano, quien habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias.