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Alerta del FBI activa investigación por amenazas con explosivos en Puerto Cortés

Las investigaciones comenzaron luego de que el FBI alertara sobre mensajes que advertían de posibles ataques contra infraestructura estratégica hondureña

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 07:16
Alerta del FBI activa investigación por amenazas con explosivos en Puerto Cortés

Asimismo, las alertas recibidas advertían sobre posibles vínculos del sospechoso con una estructura criminal de alcance transnacional.

 Foto: EL HERALDO

Puerto Cortés, Honduras.- Autoridades policiales activaron este viernes 30 de octubre una operación investigativa en la zona norte de Honduras luego de recibir una alerta del FBI sobre posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

Tras conocer la información, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público, puso en marcha una serie de diligencias para identificar al individuo señalado y verificar el alcance de las amenazas.

Como parte de las acciones, los equipos especializados lograron identificar y requerir al ciudadano, quien habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias.

Asimismo, las alertas recibidas advertían sobre posibles vínculos del sospechoso con una estructura criminal de alcance transnacional, un aspecto que también será objeto de investigación para establecer si existe alguna relación con organizaciones delictivas.

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La Secretaría de Seguridad destacó que la coordinación entre la Policía Nacional, Interpol y el Ministerio Público permitió activar una respuesta investigativa para prevenir posibles atentados, proteger instalaciones esenciales y determinar si existen responsabilidades penales por las amenazas recibidas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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