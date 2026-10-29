A disparos matan a una mujer en el sector de la 21 de Octubre de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos durante la madrugada del jueves- 29 de octubre- en una transitada calle de la colonia 21 de Octubre, en la capital hondureña. El cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado, quedó a la orilla de la vía pública y fue descubierto por los residentes hasta las primeras horas de la mañana. De acuerdo con los testimonios de los vecinos, durante la noche se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el sector, aunque en ese momento desconocían lo que había sucedido.

Uno de los residentes relató que descubrió la escena cuando salió de su vivienda durante la mañana y observó una patrulla de la Policía Nacional en el lugar donde permanecía el cuerpo de la víctima. “Nosotros escuchamos los tiros en la madrugada, pero no nos imaginábamos que era una mujer...”, expresó el hombre. Otros pobladores manifestaron que no conocían a la mujer y presumieron que los responsables llegaron al sector para cometer el crimen y posteriormente abandonaron el lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento, las autoridades no revelaron su identidad ni proporcionaron detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque.