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A disparos matan a una mujer en el sector de la 21 de Octubre de la capital

Los vecinos escucharon las detonaciones durante la noche, pero fue hasta la mañana cuando descubrieron el cuerpo y alertaron sobre lo ocurrido

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 20:00
A disparos matan a una mujer en el sector de la 21 de Octubre de la capital

Las investigaciones deberán establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en que fue atacada.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos durante la madrugada del jueves- 29 de octubre- en una transitada calle de la colonia 21 de Octubre, en la capital hondureña.

El cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado, quedó a la orilla de la vía pública y fue descubierto por los residentes hasta las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, durante la noche se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el sector, aunque en ese momento desconocían lo que había sucedido.

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Uno de los residentes relató que descubrió la escena cuando salió de su vivienda durante la mañana y observó una patrulla de la Policía Nacional en el lugar donde permanecía el cuerpo de la víctima. “Nosotros escuchamos los tiros en la madrugada, pero no nos imaginábamos que era una mujer...”, expresó el hombre.

Otros pobladores manifestaron que no conocían a la mujer y presumieron que los responsables llegaron al sector para cometer el crimen y posteriormente abandonaron el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron su identidad ni proporcionaron detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las diligencias investigativas y recopilar información que permita esclarecer el asesinato.

Asimismo, personal de Medicina Forense se presentó en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente con el cuerpo de la mujer.

Hasta el momento, no se reportaron capturas relacionadas con este hecho violento ni se conocieron mayores detalles sobre los posibles responsables del crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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