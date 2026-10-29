Incendio deja a tres familias afectadas en el sector de Sandy Bay, en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Un incendio registrado la tarde del miércoles 28 de octubre en el sector de Sandy Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, dejó a tres familias afectadas y cuantiosas pérdidas materiales, luego de que las llamas consumieran una vivienda y provocaran daños en otras dos, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.
La emergencia fue reportada a las 2:49 p.m. mediante los grupos de comunicación de Bay Islands 911, lo que movilizó unidades contra incendios, ambulancia y personal de rescate hasta la zona, ubicada cerca de Anthony’s Key Resort.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia comenzaron a combatir las llamas con el apoyo de vecinos, quienes utilizaron extintores y agua para evitar que el fuego se extendiera a más viviendas. Sin embargo, las dificultades de acceso obligaron a los bomberos a desplegar aproximadamente 400 pies de manguera para controlar el siniestro.
Origen
De acuerdo con el informe preliminar, el fuego habría comenzado en una vivienda de un solo nivel y una de las hipótesis apunta a que pudo originarse mientras se preparaban alimentos, aunque las causas deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.
Las llamas se propagaron hacia otras dos casas, una de las cuales sufrió la destrucción total de su segundo nivel, construido con madera, mientras que una tercera vivienda presentó daños parciales, principalmente en el techo.
Tres familias perdieron sus pertenencias
El incendio afectó a tres familias integradas por nueve adultos y cinco niños, entre ellos un menor de apenas 14 meses de edad, quienes perdieron parte importante de sus pertenencias durante la emergencia.
Ermenson Díaz, oficial del Cuerpo de Bomberos, explicó que entre los artículos consumidos por las llamas se encuentran ropa, leche para los niños, documentos de identidad, papeles personales y otros objetos de primera necesidad.
Solidaridad
Ante esta situación, se iniciaron gestiones para solicitar apoyo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), principalmente para conseguir alojamiento, colchonetas y otros recursos básicos que permitan atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas.
Finalmente, los bomberos lograron controlar las llamas y realizaron labores de enfriamiento y remoción para reducir el riesgo de que el fuego se reactivara, antes de preparar el retorno de las unidades a su base.