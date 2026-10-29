Incendio deja a tres familias afectadas en el sector de Sandy Bay, en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Un incendio registrado la tarde del miércoles 28 de octubre en el sector de Sandy Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, dejó a tres familias afectadas y cuantiosas pérdidas materiales, luego de que las llamas consumieran una vivienda y provocaran daños en otras dos, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia fue reportada a las 2:49 p.m. mediante los grupos de comunicación de Bay Islands 911, lo que movilizó unidades contra incendios, ambulancia y personal de rescate hasta la zona, ubicada cerca de Anthony’s Key Resort.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia comenzaron a combatir las llamas con el apoyo de vecinos, quienes utilizaron extintores y agua para evitar que el fuego se extendiera a más viviendas. Sin embargo, las dificultades de acceso obligaron a los bomberos a desplegar aproximadamente 400 pies de manguera para controlar el siniestro.