Más de 1,300 reos son reubicados en módulo recién reinaugurado en Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,373 privados de libertad fueron reubicados en un recién reinaugurado módulo del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), como parte de las acciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para fortalecer la seguridad y el control dentro del establecimiento. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, 286 de los internos trasladados permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que los otros 1,087 estaban en el Módulo de Sentenciados 1. Ambos grupos fueron llevados a las instalaciones, conocidas como "La Jaula".

Así se desarrolló el traslado

La operación comenzó a las 6:00 de la mañana de este miércoles -28 de octubre- cuando oficiales, suboficiales y personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el INP llegaron al Módulo de Retirados para informar a los internos sobre el procedimiento.

Posteriormente, el personal de las instituciones participantes coordinó la movilización de las personas privadas de libertad y sus pertenencias hacia el módulo habilitado.

Antes del traslado, los internos fueron esposados y conducidos al área de escáner, donde se revisaron sus cuerpos y pertenencias para detectar posibles objetos ilícitos, según la información proporcionada sobre el procedimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Reubicación y hacinamiento

El módulo fue sometido a trabajos de remodelación y adecuación. Entre las mejoras reportadas figuran la instalación de cámaras de seguridad y un sistema eléctrico diseñado para restringir el acceso de las personas privadas de libertad. Según las autoridades penitenciarias, los internos no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación. Además, permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas medidas buscan reforzar la supervisión y el control interno del establecimiento.

La habilitación del módulo forma parte de las acciones que el INP atribuye a sus esfuerzos para descongestionar los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de alojamiento de la población penitenciaria.