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Más de 1,300 reos son reubicados en módulo recién reinaugurado en Támara

Las autoridades penitenciarias trasladaron a 1,373 privados de libertad al nuevo módulo que cuenta con cámaras de seguridad y un sistema que restringe el acceso de internos

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 23:18
Más de 1,300 reos son reubicados en módulo recién reinaugurado en Támara

El personal de las instituciones participantes coordinó la movilización de las personas privadas de libertad y sus pertenencias hacia el módulo habilitado.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,373 privados de libertad fueron reubicados en un recién reinaugurado módulo del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), como parte de las acciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para fortalecer la seguridad y el control dentro del establecimiento.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, 286 de los internos trasladados permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que los otros 1,087 estaban en el Módulo de Sentenciados 1. Ambos grupos fueron llevados a las instalaciones, conocidas como "La Jaula".

Así se desarrolló el traslado

La operación comenzó a las 6:00 de la mañana de este miércoles -28 de octubre- cuando oficiales, suboficiales y personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el INP llegaron al Módulo de Retirados para informar a los internos sobre el procedimiento.

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Posteriormente, el personal de las instituciones participantes coordinó la movilización de las personas privadas de libertad y sus pertenencias hacia el módulo habilitado.

Los privados de libertad permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los privados de libertad permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

 (Foto: Cortesía Casa Presidencial)

Antes del traslado, los internos fueron esposados y conducidos al área de escáner, donde se revisaron sus cuerpos y pertenencias para detectar posibles objetos ilícitos, según la información proporcionada sobre el procedimiento.

Reubicación y hacinamiento

El módulo fue sometido a trabajos de remodelación y adecuación. Entre las mejoras reportadas figuran la instalación de cámaras de seguridad y un sistema eléctrico diseñado para restringir el acceso de las personas privadas de libertad.

Según las autoridades penitenciarias, los internos no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación. Además, permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas medidas buscan reforzar la supervisión y el control interno del establecimiento.

La habilitación del módulo forma parte de las acciones que el INP atribuye a sus esfuerzos para descongestionar los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de alojamiento de la población penitenciaria.

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Más de 1,300 personas privadas de libertad fueron trasladados a un módulo de seguridad del penal de Támara.

Más de 1,300 personas privadas de libertad fueron trasladados a un módulo de seguridad del penal de Támara.

 (Foto: Cortesía Casa Presidencial )

La institución también enmarca estas medidas en el proceso de fortalecimiento y modernización del Sistema Penitenciario Nacional, en línea con las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura.

"Estas acciones, se apegan a la instrucción del Presidente de la República, Nasry Asfura sobre el fortaleclmiento y modernización del Sistema Penitenciario Nacional", destaron las autoridades.

La reubicación de las 1,373 reclusos constituye una de las acciones ejecutadas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara para reforzar la infraestructura y los mecanismos de seguridad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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