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Así luce el módulo para 1,300 privados de libertad en la cárcel de Támara

Un nuevo módulo para albergar 1,300 privados de libertad fue remodelado en Támara este miércoles; aquí las imágenes

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 21:34
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Un módulo con capacidad para albergar a 1,300 privados de libertad fue remodelado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), con una inversión aproximada de seis millones de lempiras.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), encabezadas por su director, Walter Irán Amador Lacayo.

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El director del centro penal de Támara, teniente coronel Wiliam García, explicó que el módulo será utilizado para alojar a reclusos que actualmente permanecen en otros espacios.

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La población penitenciaria de Támara oscila entre 5,670 y 5,700 privados de libertad, de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades.

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La variación en el número de internos responde al movimiento constante de ingresos y egresos que se registra en el centro penitenciario.

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El módulo era conocido anteriormente como el área de sentenciados, pero ahora será destinado a privados de libertad clasificados en niveles de mínima y media seguridad.

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La clasificación de los internos se realizará en los próximos días, tomando en cuenta sus características y niveles de peligrosidad.

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Los 1,300 privados de libertad que ocuparán el espacio serán trasladados desde los lugares donde fueron reubicados mientras se desarrollaban los trabajos de reconstrucción.

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Durante un recorrido por las instalaciones, EL HERALDO constató que el módulo fue remodelado en su totalidad y cuenta con pabellones separados, portones de acceso y celdas para diferentes grupos de internos.

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Las autoridades indicaron que algunas celdas tienen capacidad para tres, seis y hasta 15 personas, según la distribución establecida para el recinto.

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El director del INP, Walter Irán Amador Lacayo, señaló que la inversión destinada a la reconstrucción oscila entre cinco y seis millones de lempiras.

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Aunque no se trata de un edificio nuevo, las autoridades destacaron que las mejoras buscan ofrecer condiciones más dignas a los privados de libertad.

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Como parte de las medidas de seguridad, se instalaron aproximadamente 60 cámaras para mantener vigilancia permanente dentro del edificio y en sus espacios abiertos.

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También se repararon los sistemas eléctricos, las instalaciones de agua potable y las redes de aguas negras.

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Las autoridades aclararon que los reclusos no tendrán conexiones eléctricas en las celdas, debido a que estas ya no están permitidas en el centro penitenciario.

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La inauguración concluyó con la bendición de las instalaciones por parte de un sacerdote y el agradecimiento a los privados de libertad que participaron en los trabajos de reconstrucción del módulo, uno de los nueve que conforman el complejo penitenciario de Támara.

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