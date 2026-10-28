Un ciudadano argentino fallecido y otro desaparecido tras accidente ferroviario en España

Buenos Aires, Argentina.-Un ciudadano argentino se encuentra entre los al menos 68 fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España, según informó la cancillería del país suramericano, que precisó que otro de sus ciudadanos se encuentra en paradero desconocido y algunos más resultaron heridos.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos", informó la cancillería a través de las redes sociales.

Además, precisó que la Embajada de Argentina en Madrid y los consulados en el resto de España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando asistencia consular.