De taxista VIP era el cuerpo del hombre encontrado sin vida en la zona 8 de la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Como Wuilson Ramiro Gudiel Corrales, identificaron al hombre que fue encontrado muerto la mañana de este lunes -8 de junio-, al norte de Comayagüela.

El hallazgo del cuerpo sin vida se dio a eso de las 6:00 de la mañana, cuando residentes en la zona ocho, de la colonia Cerro Grande, que salían muy temprano a sus trabajos, observaron el cuerpo de un hombre que estaba tirado a la orilla de la calle, en medio de la maleza.

Estos dieron aviso al número de emergencias 911, para que posteriormente se comunicara sobre el suceso a la Policía Nacional (PN), y que se iniciara el proceso de verificación y levantamiento del cadáver.