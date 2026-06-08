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De taxista VIP era el cuerpo del hombre encontrado sin vida en la zona 8 de la Cerro Grande

El hombre habría sido raptado cuando daba servicio en su taxi, pero este extremo aún no fue confirmado por la Policía

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 14:58
De taxista VIP era el cuerpo del hombre encontrado sin vida en la zona 8 de la Cerro Grande

Familiares retiraron el cuerpo de Wuilson Ramiro Gudiel Corrales, de la morgue del Ministerio Público (MP).

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- Como Wuilson Ramiro Gudiel Corrales, identificaron al hombre que fue encontrado muerto la mañana de este lunes -8 de junio-, al norte de Comayagüela.

El hallazgo del cuerpo sin vida se dio a eso de las 6:00 de la mañana, cuando residentes en la zona ocho, de la colonia Cerro Grande, que salían muy temprano a sus trabajos, observaron el cuerpo de un hombre que estaba tirado a la orilla de la calle, en medio de la maleza.

Estos dieron aviso al número de emergencias 911, para que posteriormente se comunicara sobre el suceso a la Policía Nacional (PN), y que se iniciara el proceso de verificación y levantamiento del cadáver.

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Varias patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar antes indicado para corroborar lo informado, costatando la existencia del cuerpo de un hombre que estaba boca abajo, ya sin vida. Presentaba un solo disparo en la cabeza.

Compró su carro

Wuilson Gudiel, quien el el próximo sábado, 13 de junio, cumpliría 46 años de edad; conducía un taxi con servicio VIP bajo una de las reconocidas aplicaciones que brindan este tipo de asistencia en transporte en la capital.

Sus familiares contaron que recientemente había adquirido un vehículo, con el objetivo de trabajar como taxista VIP, ya que había quedado desempleado.

Aseguraron desconocer cómo ocurrieron los hechos, si fue raptado con el obejtivo de robarle el carro o qué fue lo que sucedió con relación a su muerte.

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Gudiel Corrales era originario de Danlí, en el departamento de El Paraíso, con domicilio en la residencial Honduras, en la capital. Además, compartieron que fue pasante de la carrera de Medicina, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), llegando hasta el sexto año de estudio.

Los restos mortales del conductor fueron entregados a sus parientes a las 12:05 del mediodía de hoy lunes; para ser trasladados a su natal Danlí, en horas de la tarde.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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