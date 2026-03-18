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De un taxista VIP era cadáver dejado con un rótulo en San Pedro Sula

La víctima, identificada como Leandro García, fue encontrada con un mensaje junto a su cuerpo; había sido raptado días antes

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 08:44
De un taxista VIP era cadáver dejado con un rótulo en San Pedro Sula

Leandro García, taxista VIP, fue raptado el lunes y encontrado sin vida en colonia Roca de Cristo de SPS.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de un conductor de taxi VIP fue encontrado en horas de la madrugada de este miércoles en una calle sin pavimentar de la colonia La Roca de Cristo, en San Pedro Sula, departamento de Cortés

El hallazgo se produjo luego de que una alerta al Sistema Nacional de Emergencia 911 informara a las autoridades sobre la presencia de una persona tirada en la zona. Al llegar, agentes policiales confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales.

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La víctima fue encontrada boca arriba y, junto a su cuerpo, los responsables dejaron un rótulo con un mensaje alusivo a un supuesto conflicto personal relacionado con “no respetar a las mujeres casadas”.

Minutos después, familiares del fallecido llegaron al lugar, protagonizando escenas de dolor. Entre ellos su esposa, quien, afectada por la impresión, se desvaneció mientras lamentaba lo ocurrido.

El hombre fue identificado como Leandro García , de 33 años. De acuerdo con sus parientes, habría sido privado de su libertad la noche del lunes 16 de marzo, alrededor de las 7:30 pm, cuando se encontró en la colonia Montefresco

Según la información brindada por sus allegados, García residía en la colonia Islas del Progreso, era padre de dos niñas y se desempeñaba como taxista VIP. Sus familiares exigen a las autoridades una próxima investigación para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena y dieron inicio a las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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