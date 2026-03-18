Sicario que habría asesinado a René Altamirano tenía un contrato para asesinar a otro abogado

Supuesto miembro de la MS-13 que habría asesinado a René Altamirano tenía un contrato para asesinar a otro abogado, según uno de los hallazgos más recientes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Aquí los detalles:
En una operación desarrollada en la colonia Brisas del Salto, en el municipio de El Progreso, Yoro, agentes de la DPI detuvieron al principal sospechoso del crimen del abogado René Altamirano Interiano, ocurrido el pasado 6 de febrero.
El detenido fue identificado como Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, quien, según las autoridades, sería miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la persona que habría interceptado y disparado contra el profesional del derecho.
El director de la DPI, comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que cuentan con suficientes pruebas que vinculan al detenido con el asesinato, entre ellas la motocicleta que presuntamente fue utilizada en el ataque y la vestimenta que habría usado el día del crimen.
Según las diligencias, Ramírez Majano habría recibido un pago de 50,000 lempiras por ejecutar el asesinato, un dato que forma parte del expediente investigativo del caso.
Las investigaciones también revelan que los implicados habrían dado seguimiento a la víctima durante aproximadamente un mes, estudiando sus movimientos para cometer el ataque en el momento preciso.
Ponce Canales informó además que se maneja información sobre un segundo contrato que tendría el sospechoso para atentar contra la vida de otro abogado.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró cuando Altamirano realizaba compras en una pulpería ubicada en la calle 14, entre la calle 6 y 7 del barrio Medina, a pocas cuadras de su oficina.
Las autoridades indicaron que en el hecho participaron al menos dos personas que se conducían en una motocicleta, lo que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por los equipos de inteligencia.
Las autoridades requirieron a dos personas más, entre ellas un supuesto intermediario en la contratación del sicario y un menor de edad vinculado al caso, mientras el móvil del crimen se mantiene en reserva.