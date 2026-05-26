Taxista muere a manos de sicarios dentro de su unidad en la zona de El Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista es la nueva víctima mortal de la delincuencia en la capital de la República; sicarios, que aparentemente andaban a bordo de una motocicleta, habrían sido quienes asesinaron a disparos al motorista.

El crimen se suscitó alrededor de las 12:50 del mediodía, de este martes, cuando el ruletero transitaba por el kilómetro cuatro, desde El Picacho, con rumbo al centro de la capital.

Los gatilleros le daban persecusión, sin que su víctima se percatara que era acechado por los criminales. Rápidamente se pusieron al par del taxi con registro 6606, y en marcha dispararon en varias ocasiones contra la humanidad del conductor.