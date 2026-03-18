  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo

El joven había desaparecido desde el lunes y al lado del cuerpo tenía un mensaje

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 09:19
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
1 de 10

Un joven taxista VIP fue encontrado muerto en San Pedro Sula, Cortés. Su muerte ha causado impactó porque le dejaron un rótulo, ¿qué más se sabe de este caso?

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
2 de 10

El joven fue identificado como Leandro García, de 33 años, y fue encontrado en la colonia Roca de Cristo, ubicada en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula.

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
3 de 10

Se notificó a las autoridades que había desaparecido el pasado lunes 16 de marzo y fue encontrado este miércoles 18 de marzo.

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
4 de 10

Los vecinos de la colonia Roca de Cristo reportaron este miércoles el hallazgo de Leandro García en la calle principal del sector.

 Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
5 de 10

Leandro García presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

 Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
6 de 10

Testigos en la colonia afirmaron que desconocidos abandonaron el cadáver en la vía, lo que generó alarma entre quienes viven en la comunidad.

 Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
7 de 10

Al lado del cuerpo dejaron un rótulo que decía: "Por no respetar a las mujeres casadas".

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
8 de 10

Testigos en la colonia Roca de Cristo afirmaron que desconocidos abandonaron el cadáver en la vía, lo que generó alarma.

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
9 de 10

Habitantes aseguraron que la víctima no pertenece a la colonia y al lugar de los hechos llegó la esposa del joven.

Fotos: Cortesía redes
Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo
10 de 10

Al llegar a la escena del crimen, la esposa se desmayó al ver a su pareja y el rótulo que le habían dejado.

Fotos: Cortesía redes
Cargar más fotos