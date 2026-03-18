Su esposa se desmayó al encontrarlo: Muerte de taxista VIP en SPS y le dejan un rótulo

Un joven taxista VIP fue encontrado muerto en San Pedro Sula, Cortés. Su muerte ha causado impactó porque le dejaron un rótulo, ¿qué más se sabe de este caso?
El joven fue identificado como Leandro García, de 33 años, y fue encontrado en la colonia Roca de Cristo, ubicada en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula.
Se notificó a las autoridades que había desaparecido el pasado lunes 16 de marzo y fue encontrado este miércoles 18 de marzo.
Los vecinos de la colonia Roca de Cristo reportaron este miércoles el hallazgo de Leandro García en la calle principal del sector.
Leandro García presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.
Testigos en la colonia afirmaron que desconocidos abandonaron el cadáver en la vía, lo que generó alarma entre quienes viven en la comunidad.
Al lado del cuerpo dejaron un rótulo que decía: "Por no respetar a las mujeres casadas".
Testigos en la colonia Roca de Cristo afirmaron que desconocidos abandonaron el cadáver en la vía, lo que generó alarma.
Habitantes aseguraron que la víctima no pertenece a la colonia y al lugar de los hechos llegó la esposa del joven.
Al llegar a la escena del crimen, la esposa se desmayó al ver a su pareja y el rótulo que le habían dejado.