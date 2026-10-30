Sequía afecta a 103 municipios de Honduras y golpea a miles de familias

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía que enfrenta Honduras mantiene en alerta a las autoridades nacionales y organismos internacionales, debido a las pérdidas agrícolas y las dificultades que atraviesan miles de familias en distintas regiones del país. Ante esta situación, este 29 de octubre, representantes del Congreso Nacional, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y organismos de Naciones Unidas sostuvieron una reunión para analizar las medidas que permitan atender la emergencia. Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones de la Amhon, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó su preocupación por el impacto de la falta de lluvias, especialmente en las comunidades que dependen de la agricultura para subsistir.

El titular del Legislativo informó que al menos 103 municipios del territorio hondureño presentan afectaciones por la sequía, mientras que algunos productores no pudieron iniciar sus siembras y otros registran pérdidas de cultivos que comprometen sus ingresos y la alimentación de sus hogares.

En ese contexto, las autoridades abordaron el llamamiento humanitario denominado Flash Appeal, una iniciativa presentada el 22 de septiembre por el Gobierno de Honduras, Naciones Unidas y la Red Humanitaria, que tiene como objetivo recaudar 60 millones de dólares para atender a la población afectada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Presupuesto de 2027 incluirá medidas contra la sequía

En cuanto a los recursos económicos, Zambrano aseguró que existe voluntad política para respaldar las iniciativas destinadas a enfrentar la emergencia y adelantó que el Presupuesto General de la República para 2027 contempla proyectos y soluciones específicas relacionadas con la sequía y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Por su parte, el secretario de Copeco, Reinaldo Sánchez, destacó que desde el Poder Legislativo se han promovido decretos para dar seguimiento a la emergencia nacional y facilitar el respaldo institucional necesario. En la reunión también participó la diputada Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, quien conoció el plan de acción orientado a garantizar el acceso a alimentos en los municipios afectados.