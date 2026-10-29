AMDC apoya a familias damnificadas por lluvias en Villa Unión

El apoyo contempla un aporte de 5,000 lempiras mensuales por familia, durante el período establecido de acuerdo con las afectaciones sufridas. En esta jornada, el desembolso se realizará en una sola entrega, calculada según la cantidad de meses asignados a cada hogar, con el propósito de facilitar el traslado de las familias hacia lugares más seguros y contribuir a su estabilidad mientras avanza su recuperación.

“Lo que estamos haciendo es dándoles una ayuda económica para que puedan buscar dónde alquilar mientras pueden regresar y rehabilitar sus viviendas. También los vamos a apoyar con los alquileres para que puedan volver a la normalidad. Con esto les damos una gran ayuda, porque no van a tener que estar en albergues”, manifestó el edil.

Con el propósito de brindar una respuesta solidaria a las familias afectadas por las lluvias y garantizarles un lugar seguro mientras recuperan sus hogares, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , entregó una ayuda económica a los damnificados de la colonia Villa Unión, en Comayagüela, para que puedan alquilar temporalmente una vivienda y permanecer fuera de la zona de riesgo, en una clara señal de que no están solos.

La ayuda se dirige a los hogares perjudicados por las lluvias en Villa Unión, donde varias familias sufrieron daños en sus viviendas y otras lo perdieron todo. La asignación de los recursos se determinó según la gravedad de cada caso, priorizando a quienes enfrentan las mayores necesidades y requieren más tiempo de asistencia para encontrar una solución habitacional.

Con esta respuesta, la administración municipal reafirma su compromiso de acompañar a la población capitalina ante las emergencias provocadas por las condiciones climáticas, mediante asistencia económica y seguimiento a las familias afectadas. La medida también busca reducir su permanencia en albergues y ofrecerles condiciones más estables mientras se determina la posibilidad de rehabilitar sus viviendas o encontrar alternativas definitivas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (SIMGER), Julio Quiñónez, destacó la importancia de mantener una atención cercana a los damnificados y explicó que el respaldo financiero les permitirá alquilar una vivienda mientras termina la temporada lluviosa.

“La verdad que es muy importante que el alcalde haya venido aquí a compartir con ellos, hablar con ellos y escucharlos sobre su condición; eso dice mucho. Estamos atendiendo esta situación de manera responsable. El apoyo financiero es para que alquilen mientras pasa la temporada lluviosa y para que no permanezcan en una condición de inestabilidad, sin saber qué va a pasar con ese entorno”, expresó.

Quiñónez agregó que el tiempo que las familias permanezcan en viviendas alquiladas permitirá a las autoridades continuar con las evaluaciones técnicas y buscar alternativas que ofrezcan una respuesta duradera a la problemática de la zona.

Asimismo, señaló que se analizará, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la posibilidad de encontrar una solución definitiva para el sector, además de brindar acompañamiento para que los afectados puedan recuperar sus viviendas cuando las condiciones lo permitan.

En cuanto a la distribución de la ayuda, el funcionario detalló que 13 viviendas resultaron completamente destruidas, por lo que sus familias recibirán el apoyo económico durante un período de seis meses. En cambio, los hogares que registraron daños de menor consideración contarán con asistencia durante tres meses, conforme a la evaluación realizada por las autoridades municipales.

Con esta entrega, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca llevar tranquilidad a las familias damnificadas de Villa Unión y demostrar que la atención a las emergencias va más allá de la respuesta inmediata.

Bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, la municipalidad mantiene su compromiso de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, facilitándoles alternativas para resguardar su integridad, recuperar la estabilidad de sus hogares y avanzar hacia una vida más segura.