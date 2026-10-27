Injupemp inaugura nueva agencia de préstamos (API) en el Centro Civico Gubernamental

Tegucigalpa, Honduras-. Con el compromiso de transformar sus servicios y brindar una atención más cercana, ágil y accesible, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) anuncia la apertura de su nueva Agencia de Préstamos Injupemp (API), ubicada en el Centro Cívico Gubernamental, un proyecto innovador que marca un paso importante en la modernización de los servicios institucionales.

Por primera vez, el Instituto acerca sus servicios de préstamos hasta el entorno laboral de sus afiliados, facilitando el acceso a sus diferentes modalidades de financiamiento y permitiéndoles realizar sus gestiones en un espacio más próximo, cómodo y accesible. Esta iniciativa responde a la visión institucional de continuar innovando para ofrecer una mejor experiencia de servicio.

Servicios más accesibles

Durante la apertura participaron varios funcionarios de gobierno y el director ejecutivo del instituto, Raúl Valladares Pavón quien declaró: “Con esta agencia damos un paso para demostrar que en el sector público también podemos hacer las cosas bien, ofrecer servicios de calidad y ser competitivos como en el sector privado.” También añadió: “Tenemos la expectativa de colocar alrededor de 10,000 préstamos durante el primer año, con una captación de fondos de entre 400 y 500 millones de lempiras. Queremos demostrarles a nuestros afiliados que lo público también puede ser bueno y competitivo, y que somos una oportunidad y no una obligación”, destacó el director ejecutivo de Injupemp.

Financiamiento para afiliados

La atención en la API estará dirigida exclusivamente a los empleados del Centro a Cívico Gubernamental y Casa Presidencial, y se brindará únicamente mediante citas previamente programadas a través del sistema de Injupemp. Este mecanismo permitirá organizar las atenciones, mejorar la planificación de los trámites y ofrecer un servicio más ordenado y eficiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante los primeros dos meses de funcionamiento, la agencia también brindará la oportunidad de afiliación a los empleados que todavía no formen parte del Instituto, facilitándoles información y orientación sobre los beneficios y servicios disponibles. Una vez concluido este período, a partir de enero, la agencia quedará destinada exclusivamente a la atención de solicitudes de préstamos para los afiliados, conforme a los requisitos y condiciones establecidos para cada modalidad.