Tigo Business y CICH consolidan alianza para impulsar la conectividad de los ingenieros en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. Tigo Business continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo tecnológico de Honduras al concretar una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), orientada a facilitar el acceso a soluciones digitales, mejorar la conectividad y potenciar la productividad de los profesionales del sector en todo el país. Este convenio surge en un contexto donde la digitalización se ha convertido en un pilar fundamental para el ejercicio de la ingeniería, especialmente para quienes trabajan en campo y requieren herramientas tecnológicas que les permitan operar con eficiencia, tomar decisiones en tiempo real y mantener comunicación constante sin importar su ubicación geográfica.

Tecnología al servicio del crecimiento profesional

El gerente comercial de Tigo Business, khris Rodríguez, destacó que esta alianza forma parte de una visión integral para acompañar al sector en su evolución digital: “Como Tigo Business, reafirmamos nuestro compromiso con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y con cada uno de sus agremiados. Hemos desarrollado un portafolio de soluciones que responde directamente a las necesidades actuales del sector, integrando servicios móviles, internet de alta capacidad, soluciones en la nube y herramientas de ciberseguridad. Nuestro objetivo es que los ingenieros puedan optimizar sus procesos, mejorar su productividad y contar con el respaldo tecnológico necesario para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado”.

Asimismo, subrayó que el valor de esta alianza radica en su capacidad de adaptarse a distintos perfiles: “Queremos posicionarnos como ese aliado estratégico que acompaña tanto al ingeniero independiente como a las empresas ya consolidadas. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible llevar la oficina en el celular, gestionar proyectos en tiempo real y tomar decisiones más ágiles. Con nuestra cobertura nacional y nuestras soluciones digitales, buscamos reducir brechas, facilitar operaciones y contribuir directamente al crecimiento de los profesionales y sus negocios”.

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Soluciones integrales con cobertura nacional

Uno de los principales atributos del convenio es su alcance en todo el territorio hondureño, permitiendo que los ingenieros accedan a los servicios desde cualquier punto donde exista cobertura de Tigo. La propuesta incluye no solo telefonía móvil, sino también internet residencial y corporativo, servicios de cable, soluciones en la nube y herramientas de ciberseguridad, respondiendo a las múltiples necesidades del sector. Además, el proceso de acceso es ágil y accesible, ya que los profesionales únicamente deben estar agremiados al CICH, presentar su documentación básica y podrán aplicar a planes diseñados específicamente para ellos.

Beneficio a todos los ingenieros

Por su parte, la presidenta del CICH, Tania Murillo, destacó que esta iniciativa representa un cambio significativo en la forma en que los beneficios llegan al gremio: “Desde el primer día que asumí la presidencia del Colegio, identifiqué la necesidad de transformar este convenio en una herramienta más inclusiva y accesible para todos. Hoy logramos que cualquier ingeniero, con solo presentar su carnet, pueda acceder a beneficios reales que impactan tanto en su ejercicio profesional como en su vida personal. Este tipo de alianzas no solo fortalecen al gremio, sino que también elevan el nivel de competitividad de nuestros profesionales”.

En esa misma línea, resaltó el impacto en la dinámica laboral diaria: “Los ingenieros trabajamos constantemente en campo, y la conectividad es clave para nuestras funciones. Utilizamos nuestros dispositivos móviles para coordinar equipos, enviar reportes, compartir avances y tomar decisiones en tiempo real. Este convenio nos permite contar con herramientas más eficientes, reducir costos operativos y mejorar nuestra capacidad de respuesta, lo cual se traduce en mejores resultados en cada proyecto”.