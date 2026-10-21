Ficohsa y Visa presentan TapiYa: una nueva forma de recibir y enviar dinero desde el celular

Tegucigalpa, Honduras-. Compartir la cuenta de una comida entre amigos, repartir un gasto familiar o recibir el pago por un servicio son situaciones de todos los días. Para hacerlas más sencillas, Ficohsa y Visa presentan TapiYa, una nueva funcionalidad de la App Ficohsa que permite a los clientes Visa Débito recibir dinero directamente en su cuenta bancaria, en tiempo real. Desde la aplicación, quien recibe el dinero puede elegir entre tres opciones: un Tap con una tarjeta Visa, generar un código QR o compartir un enlace de pago. Quien paga puede utilizar cualquier tarjeta Visa de débito o crédito emitida en Honduras, ofreciendo una alternativa práctica al efectivo para los pagos entre personas.

Innovación financiera

Con TapiYa, Ficohsa se convierte en el primer banco en Honduras en ofrecer esta funcionalidad dentro de su aplicación de banca móvil. Habilitada por tecnología de Visa, la solución pone la innovación al servicio de las personas, con herramientas que responden a necesidades concretas y facilitan sus transacciones cotidianas.

“En Ficohsa trabajamos continuamente para desarrollar soluciones que respondan a la forma en que nuestros clientes viven, se conectan y realizan sus transacciones. Con TapiYa acercamos la innovación financiera a la vida cotidiana de las personas, permitiéndoles recibir dinero de forma inmediata, segura y conveniente directamente en su cuenta y desde la palma de su mano”, expresó Alonso Valenzuela, Vicepresidente Regional de estrategia de Banca de Personas de Ficohsa.

También añadió que esta alianza con Visa representa un paso importante para Ficohsa en su compromiso de escuchar las necesidades de sus clientes y convertir la innovación en soluciones de valor, fortaleciendo la confianza y acercando los servicios financieros a la dinámica de la vida moderna. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pagos más ágiles

La experiencia se integra en la aplicación que los clientes ya utilizan para gestionar sus finanzas. Los fondos se acreditan directamente en su cuenta y las transacciones cuentan con los estándares de seguridad de Visa, brindando confianza tanto a quien paga como a quien recibe el dinero.

“En Visa, creemos que la innovación cobra valor cuando hace más fáciles las experiencias financieras de las personas. Junto a Ficohsa, con TapiYa acercamos a los hondureños una manera ágil y segura de transferir fondos en tiempo real, utilizando herramientas digitales accesibles desde su teléfono. Esta iniciativa contribuye a ampliar las opciones de pago y a fortalecer el ecosistema digital en Honduras”, señaló Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador.