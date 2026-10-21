Reinieri Licona, hondureño acusado de atacar con un martillo a dos agentes del ICE en EEUU

En la foto ubicado al lado derecho figura Reinieri De Jesús Licona Amador, el hondureño acusado de atacar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué se sabe del caso?
El compatriota de 27 años fue acusado de agredir a dos funcionarios federales durante una intervención de tráfico en Nueva Jersey, Estados Unidos.
En las imágenes que circulan en redes sociales, capturas de pantalla del video donde supuestamente el hondureño agredía a los agentes, se ve eque aparece con un martillo en la mano. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Una de las capturas del video muestra al hondureño de pie sobre el asiento del pasajero del vehículo y con el martillo en mano.
En otra imagen, presuntamente aparece Licona Amador con el martillo en mano sobre los agentes del ICE, quienes respondieron con gas. Es importante aclarar que en ninguna de las capturas de pantalla es legible el rostro del detenido.
Las capturas del video muestran distintos momentos del incidente protagonizado por el hondureño y los dos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El incidente se registró el pasado 4 de octubre, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el que se conducía el hondureño tras revisar la matrícula y corroborar su situación migratoria.
Según el informe policial, los funcionarios se acercaron al automóvil uniformados y con sus placas de identificación a la vista antes de que ocurriera la presunta agresión.
Ante la agresión los agentes respondieron utilizando gas pimienta contra Licona Amador, según los detalles proporcionados por las autoridades. Uno de los agentes aseguró que temió por su vida, mientras que el otro manifestó que los golpes recibidos podrían haberles provocado lesiones graves y potencialmente mortales.
Licona Amador fue acusado de agredir a agentes federales con un arma peligrosa y compareció ante las autoridades judiciales en el centro de detención en Nueva Jersey. Según las autoridades, tenía una orden definitiva de deportación.