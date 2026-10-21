Foro de Infraestructura 2026: Chico y Cenosa convocan a impulsar proyectos en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La ciudad industrial será sede de la cuarta edición del encuentro, que reunirá a autoridades, expertos y representantes del sector privado para analizar obras estratégicas y alternativas de financiamiento. La participación será gratuita, por lo que si aún no te has inscrito estás a tiempo. La infraestructura es un factor determinante para el crecimiento económico, la competitividad y la calidad de vida de la población. En el Valle de Sula, las necesidades de conectividad vial, control de inundaciones, saneamiento y logística plantean el reto de convertir los proyectos prioritarios en obras concretas. Con ese propósito, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), en alianza con Cementos del Norte S. A. (Cenosa), convoca a la cuarta edición del Foro de Infraestructura 2026, que se desarrollará el jueves 5 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, salón Napoleón VI en San Pedro Sula. Bajo el lema “Proyectos que transformarán a Honduras”, el encuentro tendrá como eje las prioridades del desarrollo del Valle de Sula y buscará propiciar el diálogo entre los sectores público y privado, los organismos financieros y los especialistas que participan en la planificación y ejecución de obras. La convocatoria está dirigida a autoridades gubernamentales y municipales, ingenieros, arquitectos, empresarios, inversionistas, representantes de la academia y otros actores vinculados con la industria de la construcción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Prioridades

El presidente de Chico, capítulo noroccidental, César García, explicó que el foro busca identificar los proyectos estratégicos que necesita la región y analizar las condiciones necesarias para llevarlos a la práctica. “Lo más importante es ver de qué manera podemos financiar y llevar a ejecutar estos proyectos que son muy importantes”, señaló García, al referirse a la necesidad de establecer prioridades y facilitar la participación de las instituciones que pueden contribuir a su desarrollo. Entre los temas previstos figuran la infraestructura vial, las obras hidráulicas, el saneamiento, las plantas de tratamiento y los proyectos relacionados con la logística portuaria.

José Leónidas Zelaya, gerente de Relaciones Corporativas de Cenosa, señaló que el propósito es contribuir a que las prioridades de infraestructura se traduzcan en acciones concretas. “Lo que queremos es precisamente hacer que se empiecen a realizar esos proyectos”, expresó Zelaya, al referirse a la importancia de avanzar en iniciativas que ayuden a reducir el impacto de las inundaciones y proteger la producción y el empleo de la región. El ejecutivo también destacó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y transporte para los productores y las empresas. Una infraestructura adecuada puede facilitar la movilización de mercancías, fortalecer las cadenas de suministro y favorecer la competitividad de los sectores que generan actividad económica.

Agenda

Uno de los principales ejes del foro será el análisis de los mecanismos que permiten financiar y ejecutar proyectos de infraestructura. La existencia de propuestas técnicas no garantiza, por sí sola, que las obras se concreten; también se requieren recursos, coordinación institucional, planificación y acuerdos entre los actores involucrados. La agenda contempla la participación del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras, Aníbal Ehrler, quien expondrá sobre los proyectos previstos para el Valle de Sula, así como de dos especialistas provenientes de Chile, quienes compartirán experiencias relacionadas con la ejecución y el financiamiento de obras en su país. Durante la jornada de la tarde, expertos nacionales abordarán temas hidráulicos, control de inundaciones, saneamiento y plantas de tratamiento. El encuentro concluirá con un panel de discusión orientado a identificar prioridades y recoger conclusiones sobre las iniciativas que podrían impulsarse en la región. Según García, se espera que las discusiones permitan elaborar un documento de conclusiones que reúna los principales planteamientos del foro y contribuya a orientar futuras decisiones.