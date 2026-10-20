Alcaldía supera la meta y siembra 40,000 árboles en diferentes puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sembró 40,000 árboles y plantas ornamentales en diferentes puntos de la capital durante 2026, una cifra que supera la meta propuesta para este año de acuerdo con las autoridades municipales.

La reforestación de la ciudad incluye parques, bulevares, rotondas y zonas protegidas de Tegucigalpa y Comayagüela, con el propósito de ampliar la cobertura vegetal en espacios públicos y contribuir al cuidado del ambiente, incluso durante el período de sequía.

Carlos Deras, jefe del departamento de Parques y Jardines de la comuna capitalina, explicó que la meta establecida contemplaba la siembra de 35,000 plantas antes y después de la sequía, pero el personal municipal logró superar esa cantidad.

“Las metas eran 35,000 plantas antes y después de la sequía, y vamos por 40,000”, detalló el funcionario al referirse a los resultados alcanzados por las cuadrillas encargadas de las labores de plantación.

Entre los sitios intervenidos está los parques del centro histórico, bulevares y rotondas que forman parte de las principales vías de circulación de la ciudad, además de espacios verdes que requieren mantenimiento y recuperación de su vegetación.