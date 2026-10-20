Alcaldía supera la meta y siembra 40,000 árboles en diferentes puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sembró 40,000 árboles y plantas ornamentales en diferentes puntos de la capital durante 2026, una cifra que supera la meta propuesta para este año de acuerdo con las autoridades municipales.
La reforestación de la ciudad incluye parques, bulevares, rotondas y zonas protegidas de Tegucigalpa y Comayagüela, con el propósito de ampliar la cobertura vegetal en espacios públicos y contribuir al cuidado del ambiente, incluso durante el período de sequía.
Carlos Deras, jefe del departamento de Parques y Jardines de la comuna capitalina, explicó que la meta establecida contemplaba la siembra de 35,000 plantas antes y después de la sequía, pero el personal municipal logró superar esa cantidad.
“Las metas eran 35,000 plantas antes y después de la sequía, y vamos por 40,000”, detalló el funcionario al referirse a los resultados alcanzados por las cuadrillas encargadas de las labores de plantación.
Entre los sitios intervenidos está los parques del centro histórico, bulevares y rotondas que forman parte de las principales vías de circulación de la ciudad, además de espacios verdes que requieren mantenimiento y recuperación de su vegetación.
La rotonda de Metromall, la rotonda de Las Brisas y las ubicadas en Miraflores están entre los puntos donde se han plantado árboles y otras especies vegetales como parte de las actividades desarrolladas por el departamento municipal.
También se realizaron siembras en Plaza Cuba y en las rotondas cercanas al mercado La Isla, sectores donde las plantas contribuyen a mejorar la apariencia de los espacios públicos y a incorporar vegetación en áreas de circulación vehicular.
Las intervenciones abarcaron las inmediaciones del Estadio Nacional José de La Paz Herrera y las medianas del anillo periférico, donde la presencia de árboles y plantas ornamentales forma parte del acondicionamiento de los espacios que conectan diferentes sectores de la capital.
Otros puntos atendidos son los bulevares La Hacienda, Suyapa y Juan Pablo II, vias en las que se desarrollan labores para incrementar la vegetación y mantener las áreas verdes de uso público.
Deras indicó que la municipalidad cuenta con alrededor de 120,000 plantas, entre especies ornamentales y maderables, disponibles para las labores de reproducción y los trabajos que desarrolla el departamento en distintos sectores del Distrito Central.
La disponibilidad de estas plantas también permite mantener la producción en los viveros municipales, donde se reproducen las especies que posteriormente pueden ser utilizadas en parques, medianas, rotondas y otros espacios públicos.
De acuerdo con Deras, próximamente los viveros estarán cerrados para la reproducción de las plantas, una medida relacionada con el proceso de producción de los ejemplares que servirán para futuras jornadas de siembra.