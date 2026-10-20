Tacos de carne mechada con un toque hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Los tacos de carne mechada son una opción para el almuerzo o la cena. Se preparan con carne de res desmenuzada, verduras y especias, y se fríen hasta que las tortillas quedan doradas y crujientes. El primer paso es preparar el relleno, ya que la cocción de la carne requiere tiempo. Para esta receta se utiliza carne de res cocida y desmenuzada, acompañada de cebolla, ajo, chile verde y tomate, ingredientes que aportan sabor a la preparación. La carne mechada también puede utilizarse en otras recetas, como pizzas y pastelitos. Para prepararla, se pueden elegir distintos cortes de res; el tiempo de cocción dependerá del corte utilizado y de cómo se cocine la carne. Siga paso a paso cómo prepararlos con el toque catracho de esta receta del chef Carlos Espinal.

Ingredientes

- 1 libra de tajo de res cocido y desmenuzado -¼ de taza de pasta de tomate Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -1 tomate cortado en cubos -1 cebolla blanca finamente picada 2 dientes de ajo finamente picados -1 chile verde finamente picado -½ taza de caldo de res - 6 tortillas de maíz - Aceite, cantidad necesaria para freír - Sal y pimienta al gusto - Cilantro picado (opcional)

Preparación