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Tacos de carne mechada con un toque hondureño

Aprende a preparar tacos de carne mechada con res desmenuzada, verduras y tortillas de maíz. Sigue esta receta fácil paso a paso

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 13:52
Tacos de carne mechada con un toque hondureño

Se preparan con carne de res desmenuzada, verduras y especias, y se fríen hasta que las tortillas quedan doradas y crujientes: Los tacos de carne mechada, son una delicia que no se puede perder.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- Los tacos de carne mechada son una opción para el almuerzo o la cena. Se preparan con carne de res desmenuzada, verduras y especias, y se fríen hasta que las tortillas quedan doradas y crujientes.

El primer paso es preparar el relleno, ya que la cocción de la carne requiere tiempo. Para esta receta se utiliza carne de res cocida y desmenuzada, acompañada de cebolla, ajo, chile verde y tomate, ingredientes que aportan sabor a la preparación.

La carne mechada también puede utilizarse en otras recetas, como pizzas y pastelitos. Para prepararla, se pueden elegir distintos cortes de res; el tiempo de cocción dependerá del corte utilizado y de cómo se cocine la carne. Siga paso a paso cómo prepararlos con el toque catracho de esta receta del chef Carlos Espinal.

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Ingredientes

- 1 libra de tajo de res cocido y desmenuzado

-¼ de taza de pasta de tomate

-1 tomate cortado en cubos

-1 cebolla blanca finamente picada

2 dientes de ajo finamente picados

-1 chile verde finamente picado

-½ taza de caldo de res

- 6 tortillas de maíz

- Aceite, cantidad necesaria para freír

- Sal y pimienta al gusto

- Cilantro picado (opcional)

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Preparación

1. Sofríe los ingredientes. Calienta una sartén a fuego fuerte, agrega un poco de aceite y sofríe la cebolla, el ajo y la carne de res desmenuzada durante 5 minutos, o hasta que estén bien dorados.

2. Prepara el relleno. Incorpora el tomate, el chile verde, la pasta de tomate y el caldo de res. Mezcla bien para integrar los ingredientes y deja cocinar hasta que el líquido se reduzca. Salpimienta al gusto y, si lo deseas, añade cilantro picado. Retira del fuego y reserva el relleno.

3. Rellena las tortillas. Coloca aproximadamente 2 cucharadas del relleno en cada tortilla de maíz. Enrolla las tortillas para darles forma de taco y sujétalas con un palillo para evitar que se abran durante la cocción.

4. Fríe los tacos. Calienta suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto. Agrega los tacos con cuidado y fríelos hasta que estén dorados. Retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Sirve los tacos de carne mechada recién hechos y disfruta de esta preparación como parte de un almuerzo o una cena.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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