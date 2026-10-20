Tacos de carne mechada con un toque hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Los tacos de carne mechada son una opción para el almuerzo o la cena. Se preparan con carne de res desmenuzada, verduras y especias, y se fríen hasta que las tortillas quedan doradas y crujientes.
El primer paso es preparar el relleno, ya que la cocción de la carne requiere tiempo. Para esta receta se utiliza carne de res cocida y desmenuzada, acompañada de cebolla, ajo, chile verde y tomate, ingredientes que aportan sabor a la preparación.
La carne mechada también puede utilizarse en otras recetas, como pizzas y pastelitos. Para prepararla, se pueden elegir distintos cortes de res; el tiempo de cocción dependerá del corte utilizado y de cómo se cocine la carne. Siga paso a paso cómo prepararlos con el toque catracho de esta receta del chef Carlos Espinal.
Ingredientes
- 1 libra de tajo de res cocido y desmenuzado
-¼ de taza de pasta de tomate
-1 tomate cortado en cubos
-1 cebolla blanca finamente picada
2 dientes de ajo finamente picados
-1 chile verde finamente picado
-½ taza de caldo de res
- 6 tortillas de maíz
- Aceite, cantidad necesaria para freír
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro picado (opcional)
Preparación
1. Sofríe los ingredientes. Calienta una sartén a fuego fuerte, agrega un poco de aceite y sofríe la cebolla, el ajo y la carne de res desmenuzada durante 5 minutos, o hasta que estén bien dorados.
2. Prepara el relleno. Incorpora el tomate, el chile verde, la pasta de tomate y el caldo de res. Mezcla bien para integrar los ingredientes y deja cocinar hasta que el líquido se reduzca. Salpimienta al gusto y, si lo deseas, añade cilantro picado. Retira del fuego y reserva el relleno.
3. Rellena las tortillas. Coloca aproximadamente 2 cucharadas del relleno en cada tortilla de maíz. Enrolla las tortillas para darles forma de taco y sujétalas con un palillo para evitar que se abran durante la cocción.
4. Fríe los tacos. Calienta suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto. Agrega los tacos con cuidado y fríelos hasta que estén dorados. Retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Sirve los tacos de carne mechada recién hechos y disfruta de esta preparación como parte de un almuerzo o una cena.