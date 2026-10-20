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Tabla de posiciones Champions League 2026: Barcelona recibe duro revés y nuevo líder

La tercera jornada continuará este miércoles 21 de octubre con nueve encuentros más, entre ellos los duelos Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 15:10
Tabla de posiciones Champions League 2026: Barcelona recibe duro revés y nuevo líder

Barcelona cayó varios puestos tras perder ante PSG.

Foto: Cortesía.

París, Francia.- La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League dejó movimientos importantes en la clasificación este martes 20 de octubre de 2026, con el Paris Saint-Germain y el Liverpool como protagonistas de una fecha marcada por los goles y las derrotas de equipos importantes.

El PSG dio uno de los golpes de la jornada al vencer 4-2 al Barcelona, que sufrió su primera derrota en el torneo después de comenzar con dos triunfos consecutivos. El conjunto parisino llegó a nueve puntos y se colocó entre los principales candidatos a terminar en la parte alta de la clasificación.

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El Liverpool también alcanzó las nueve unidades tras superar 4-3 al Villarreal en Anfield, en un partido en el que tuvo que remontar una desventaja de dos goles. El equipo inglés mantuvo su paso perfecto y se consolidó en la pelea por los primeros puestos.

Otro resultado destacado fue la goleada 5-1 del Manchester City sobre el AEK Atenas, donde milita el hondureño Kervin Arriaga. Los ingleses llegaron a seis puntos y recuperaron terreno después de su derrota ante el PSG en la jornada anterior.

El Borussia Dortmund también sumó tres unidades al derrotar 2-1 al Sabah, mientras que la Roma goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Por su parte, el PSV Eindhoven sorprendió al Porto con una victoria por 1-0.

En otros encuentros, el Napoli venció 4-3 al Bodø/Glimt, el Stuttgart empató 1-1 frente al Atlético de Madrid y el Fenerbahçe igualó 2-2 contra el Slavia Praga.

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La clasificación todavía tendrá movimientos, ya que la tercera jornada continuará este miércoles 21 de octubre con nueve encuentros más, entre ellos los duelos Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig.

Cabe recordar que, en el formato actual, los ocho primeros equipos de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una ronda de play-offs. Los últimos 12 quedan eliminados.

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones Champions League 2026: Barcelona recibe duro revés y nuevo líder

Así marcha la tabla de posiciones Champions League.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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