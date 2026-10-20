Tabla de posiciones Champions League 2026: Barcelona recibe duro revés y nuevo líder

París, Francia.- La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League dejó movimientos importantes en la clasificación este martes 20 de octubre de 2026, con el Paris Saint-Germain y el Liverpool como protagonistas de una fecha marcada por los goles y las derrotas de equipos importantes. El PSG dio uno de los golpes de la jornada al vencer 4-2 al Barcelona, que sufrió su primera derrota en el torneo después de comenzar con dos triunfos consecutivos. El conjunto parisino llegó a nueve puntos y se colocó entre los principales candidatos a terminar en la parte alta de la clasificación.

El Liverpool también alcanzó las nueve unidades tras superar 4-3 al Villarreal en Anfield, en un partido en el que tuvo que remontar una desventaja de dos goles. El equipo inglés mantuvo su paso perfecto y se consolidó en la pelea por los primeros puestos. Otro resultado destacado fue la goleada 5-1 del Manchester City sobre el AEK Atenas, donde milita el hondureño Kervin Arriaga. Los ingleses llegaron a seis puntos y recuperaron terreno después de su derrota ante el PSG en la jornada anterior. El Borussia Dortmund también sumó tres unidades al derrotar 2-1 al Sabah, mientras que la Roma goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Por su parte, el PSV Eindhoven sorprendió al Porto con una victoria por 1-0. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En otros encuentros, el Napoli venció 4-3 al Bodø/Glimt, el Stuttgart empató 1-1 frente al Atlético de Madrid y el Fenerbahçe igualó 2-2 contra el Slavia Praga.

La clasificación todavía tendrá movimientos, ya que la tercera jornada continuará este miércoles 21 de octubre con nueve encuentros más, entre ellos los duelos Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig. Cabe recordar que, en el formato actual, los ocho primeros equipos de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una ronda de play-offs. Los últimos 12 quedan eliminados.

Tabla de posiciones