Giro inesperado con el ganador del Balón de Oro 2026. Mbappé ya conoce cómo va su candidatura e impacta a todo el mundo.
Kylian Mbappé ha soñado con conquistar el Balón de Oro, uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial.
El delantero francés del Real Madrid considera que sus actuaciones y sus cifras goleadoras lo respaldan para aspirar a este reconocimiento.
A sus 27 años, el atacante busca convertir este galardón en uno de los grandes logros de su carrera profesional.
Durante una entrevista con la radio francesa RFI, publicada en septiembre de 2026, el futbolista habló sobre sus aspiraciones y reconoció que ganar el premio es una de sus metas.
"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", expresó Mbappé al referirse a su deseo de levantar el trofeo.
El francés también defendió su rendimiento individual y destacó sus números durante la temporada.
"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", manifestó.
El atacante admitió que quedarse sin el reconocimiento le provocaría decepción por su mentalidad competitiva.
"Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.
En el plano deportivo, Mbappé registró 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League.
Además, durante el Mundial de 2026 alcanzó las 22 anotaciones y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Estas estadísticas alimentaron las expectativas del francés de figurar entre los principales candidatos al galardón.
Sin embargo, reportes internacionales señalan que el atacante habría sido informado de que no terminaría entre los cinco primeros de la clasificación de 2026.
Esta posibilidad supondría un duro revés para el jugador del Real Madrid, quien ha reconocido públicamente la importancia que tiene este objetivo para él.
La información también genera incertidumbre sobre sus opciones de quedarse con el premio en esta edición.
Por ahora, Harry Kane se postula como el favorito y el desenlace de la candidatura de Mbappé está en vilo.