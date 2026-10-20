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Informan a Mbappé quién ganará el Balón de Oro 2026 e impactan a todos con la decisión

En el plano deportivo, Mbappé registró 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 14:02
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Giro inesperado con el ganador del Balón de Oro 2026. Mbappé ya conoce cómo va su candidatura e impacta a todo el mundo.

Fotos: Cortesía.
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Kylian Mbappé ha soñado con conquistar el Balón de Oro, uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial.
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El delantero francés del Real Madrid considera que sus actuaciones y sus cifras goleadoras lo respaldan para aspirar a este reconocimiento.
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A sus 27 años, el atacante busca convertir este galardón en uno de los grandes logros de su carrera profesional.
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Durante una entrevista con la radio francesa RFI, publicada en septiembre de 2026, el futbolista habló sobre sus aspiraciones y reconoció que ganar el premio es una de sus metas.
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"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", expresó Mbappé al referirse a su deseo de levantar el trofeo.
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El francés también defendió su rendimiento individual y destacó sus números durante la temporada.
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"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", manifestó.
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El atacante admitió que quedarse sin el reconocimiento le provocaría decepción por su mentalidad competitiva.
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"Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.
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En el plano deportivo, Mbappé registró 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League.
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Además, durante el Mundial de 2026 alcanzó las 22 anotaciones y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Estas estadísticas alimentaron las expectativas del francés de figurar entre los principales candidatos al galardón.
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Sin embargo, reportes internacionales señalan que el atacante habría sido informado de que no terminaría entre los cinco primeros de la clasificación de 2026.
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Esta posibilidad supondría un duro revés para el jugador del Real Madrid, quien ha reconocido públicamente la importancia que tiene este objetivo para él.
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La información también genera incertidumbre sobre sus opciones de quedarse con el premio en esta edición.
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Por ahora, Harry Kane se postula como el favorito y el desenlace de la candidatura de Mbappé está en vilo.

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