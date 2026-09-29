Navidad anticipada: Recetas de tamales hondureños para preparar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- Los tamales hondureños son parte de la tradición gastronómica del país y, aunque su consumo aumenta durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, se disfrutan durante todo el año. Además de ser un platillo tradicional, los tamales tienen múltiples formas de preparación. Desde los nacatamales envueltos en hojas de plátano hasta los tamalitos pisque, las recetas pueden variar según la zona del país y las costumbres de cada hogar. Honduras es una suma de culturas y tradiciones, y esa diversidad también se refleja en las diferentes maneras de preparar tamales y nacatamales. No existe una fecha exclusiva para disfrutar de este platillo: cualquier ocasión es buena para compartir sus distintas variedades.

Nacatamales

Aunque son un platillo clásico de la época navideña, los nacatamales se disfrutan durante todo el año. Se preparan con masa de maíz y llevan arroz, papa, achiote, aceitunas, pasas y carne de res, cerdo o pollo. Durante la Navidad suelen abundar en los hogares hondureños y se acompañan con limón y chile. Pueden disfrutarse como desayuno, almuerzo o cena y también están disponibles en otras épocas del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ingredientes - 1 mazo de cilantro - 2 cebollas amarillas - 4 dientes de ajo - 1 chile verde - 2 tomates pera - 1 taza de caldo de res - ½ libra de cerdo - 5 tazas de harina de maíz - 4 cucharadas de achiote - 1 taza de manteca de cerdo - 2 tazas de caldo de pollo - ½ taza de arroz cocido - 1 papa¼ taza de aceitunas - ¼ taza de garbanzos - ½ taza de zanahoria finamente picada - ¼ taza de chicharos -Cantidad necesaria de hojas de plátano

Preparación 1. Para preparar el cerdo, licuar ½ mazo de cilantro, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de achiote, ½ chile verde, 1 tomate pera y el caldo de res, licuar todo muy bien. 2. Precalentar una olla profunda a fuego alto y sellar el cerdo, salpimentar al gusto, verter todos los ingredientes previamente licuados dejar cocinar por 10 minutos y retirar el cerdo y reservar el líquido. 3- Al líquido agregar ½ taza de la harina y retornar al fuego, sin dejar de mover constantemente durante 6 minutos para formar el recado. 4. Para la masa, licuar el otro ½ mazo de cilantro, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, ½ chile verde, 1 tomate pera y el resto del caldo de pollo, hasta integrar. 5. Agregar esta mezcla a la harina de maíz, mover muy bien. Guardar ½ taza de esta masa para el recado. 6. Precalentar una olla profunda y verter la grasa de cerdo hasta que se vuelva liquida, incorporar la masa previa y comenzar a mover constantemente durante 8 minutos a fuego medio. 7. Para armar los nacatamales, colocar una hoja de plátano y por debajo papel aluminio, en el centro poner 1 cucharada grande de masa, luego un pedazo de carne de cerdo, arroz, 8. aceitunas, chicharos, zanahoria, garbanzos, papa y poner 1 cucharada de recado, envolver con mucho cuidado y doblar. Repetir para armar todos. En una olla profunda colocar hojas de plátano en el fondo y colocar los nacatamales y cubrir con más hojas y verter agua hasta la mitad de la olla. Cubrir muy bien y dejar hervir durante 1 hora, retirar y dejar reposar durante 5 minutos y servir.



Tamales de cambray

Los tamales de cambray se envuelven en hojas de plátano y se cocinan en una olla con agua. Su preparación consiste en una masa de maíz rellena con papa, carne molida, cebolla, ajo, chile verde, canela en polvo, zanahoria, pasta de tomate, aceitunas y caldo de pollo. Ingredientes - 3 tazas de agua1 libra de harina de maíz - 1 taza de leche - 4-5 cucharadas de manteca de cerdo - ½ taza de azúcar -Cantidad necesaria de sal - 1 pechuga de pollo -Cantidad necesaria de pimienta - ½ taza de repollo picado½ taza de maíz dulce -Cantidad necesaria de pasas al gusto -Cantidad necesaria hojas de plátano

Preparación 1. Colocar en una cacerola honda y grande el agua a fuego medio hasta romper hervor. Agregar la harina de maíz poco a poco y revolver hasta incorporar.

2. Una vez que la masa esté consistente y sin grumos, agregar la leche, la manteca, pizca de sal y el azúcar y cocinar a fuego medio hasta espesar, cuidando que no se pegue al fondo.

3. En otra cacerola, cocinar el pollo con un poco de grasa, agregar la sal y pimienta al gusto e incorporar el repollo, maíz y las pasas. Mezclar bien para integrar.

4. En una hoja limpia colocar 2 cucharadas de masa y 1 cucharada del relleno de pollo y envolver bien hasta formar pequeños paquetitos.

5. Colocar en una cacerola grande con una rejilla y forrar con más hojas de plátano y 2 tazas de agua, cocinar a fuego medio por 30 minutos. Retirar y servir con encurtido de jalapeños.



Tamalitos pisque o de frijoles

Los tamalitos pisque, también conocidos como tamalitos de frijoles, son otra variedad que se consume en Honduras en distintas ocasiones. Se elaboran con masa de maíz y se rellenan con frijoles fritos. Suelen acompañarse con mantequilla y queso o con encurtido. También son comunes como acompañamiento de una taza de café. Ingredientes - 2 libras de harina de maíz -Cantidad necesaria de agua - 6 dientes de ajo triturados - Cantidad necesaria de sal y pimienta - 1 libra de manteca de cerdo o vegetal - 2 tazas de frijoles refritos -Cantidad necesaria de hojas de plátano para envolver Preparación 1. En una olla grande mezclar la harina de maíz con el agua (aproximadamente 3 litros). Mezclar muy bien y deshacer los grumos. No debe quedar ni muy líquida ni muy espesa. 2. Agregar el ajo triturado, la sal y especias al gusto. Llevar a la estufa a fuego medio e incorporar la manteca. Mover permanentemente para evitar que se pegue. 3. La masa debe espesar y hervir muy bien. Retirar del fuego y dejar enfriar. Para armar los tamales, extender 1 hoja de plátano y colocar una porción de masa y encima una de frijoles. 4. Envolver el tamal y doblar las hojas presionando muy bien las orillas para que la masa no se salga. Repetir el procedimiento hasta armar todos los tamales. 5. Para cocinar: Colocar en una olla grande 1 litro y medio de agua, cubrir el fondo con hojas de plátano y colocar los tamales, cubrir con más hojas y tapar. Cocinar por 1 hora y media. Retirar y servir.

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