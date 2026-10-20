Novio de Yeni Rivera relata cómo hombres le pidieron falsa ayuda mecánica; ella fue asesinada en Colón

Un día antes del crimen de la joven Yeni Rivera, desconocidos habrían llegado a su casa para pedirle a su pareja que revisara un vehículo. Sin embargo, el automóvil no estaba en el lugar que indicaron los hombres, según relató el novio de la víctima. ¿Qué pasó ese día?
El testimonio de Jeison Muñoz apunta a un episodio que le pareció extraño y que ocurrió horas antes del asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, de 20 años, quien murió en un ataque armado registrado el sábado 17 de octubre en la aldea Santa Ana, en Sabá, Colón, al norte de Honduras. Rivera Guzmán estaba embarazada de tan solo 4 meses.
De acuerdo con su relato, los dos hombres llegaron en una motocicleta blanca y preguntaron por él para que fuera a revisar un carro, pues trabajaba en un taller mecánico.
“Ella me dijo que habían venido dos personas a buscarme aquí, para ir a ver un carro, pero todavía no había venido yo a trabajar todavía. Eso como de las 6 p. m., vinieron en una moto blanca”, relató.
El joven también describió la vestimenta de los desconocidos, quienes, según le contó Yeni, vestían ropa negra y llevaban cascos. Los hombres preguntaron únicamente por él y le indicaron a la víctima que necesitaban su ayuda para revisar un vehículo.
“Era mentira, porque ellos dijeron que el carro estaba por aquí, por este taller de donde éramos, y ella dijo que en el rato que ellos se fueron, ella se fue atrás por donde agarraron, pero no había carro ahí tampoco”, expresó.
Muñoz aseguró que el día del crimen de Yeni se encontraba trabajando y que "el vecino me fue a avisar a mí de que habían entrado unas personas ahí y habían escuchado unos tiros”, encontrando después el cuerpo de su pareja en el suelo de la vivienda.
El novio de Yeni también rechazó que tuviera problemas con ella o que existiera un conflicto sentimental entre ambos, luego de que surgiera la hipótesis de un posible crimen pasional en el que otras dos mujeres estarían involucradas.
Una de ellas es Yuri Gabriela Castañeda Melgar, de 26 años, quien fue enviada a detención judicial, tras ser acusada de asesinato y aborto, luego de que la Fiscalía Regional del Bajo Aguán presentara un requerimiento fiscal en su contra.
Según la hipótesis, Castañeda Melgar mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja sentimental supuestamente era pretendida por Rivera Guzmán, situación que habría provocado desacuerdos entre las involucradas.
Yuri Castañeda presuntamente presionó mediante mensajes en redes sociales a su amiga para que colaborara en la muerte de Yeni Rivera, según el informe del Ministerio Público. Sin embargo, ante la negativa de esta, habría buscado otra forma de ejecutar el crimen.
Castañeda presuntamente ofreció una recompensa económica para concretar el asesinato a dos personas para cometer el crimen, pero las pruebas en el celular la delataron. Autoridades están tras las pistas del sospechoso.