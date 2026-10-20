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Lo persiguieron hasta matarlo: acribillan a un hombre en la colonia Santa Isabel de Tegucigalpa

Tras perseguirlo, sicarios le dispararon hasta matarlo en la colonia Santa Isabel de Tegucigalpa. Aquí las imágenes de la escena del crimen

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 11:38
Lo persiguieron hasta matarlo: acribillan a un hombre en la colonia Santa Isabel de Tegucigalpa
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El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en una solitaria calle de la colonia Santa Isabel, en Tegucigalpa.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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El cadáver de la víctima quedó boca abajo sobre una calle de tierra.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena del crimen.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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Al lugar también se hicieron presentes varios miembros de Medicina Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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El equipo de EL HERALDO llegó hasta el lugar de los hechos y captó la escena del crimen, así como el trabajo realizado por las autoridades.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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¿Qué se sabe del crimen? Vecinos de la zona aseguraron que al hombre le venían dando persecución a las 11:00 de la noche y minutos después, se escucharon varios impactos de bala.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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La víctima vestía tenis, un pantalón tipo jeans y un suéter negro.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
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Se desconoce si el hombre era residente de la colonia Santa Isabel, debido a que no había sido identificado.

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Tras inspeccionar la escena, los miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables. Las autoridades serán las encargadas de investigar lo ocurrido y dar con la captura de los sospechosos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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