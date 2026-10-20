Lo persiguieron hasta matarlo: acribillan a un hombre en la colonia Santa Isabel de Tegucigalpa

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en una solitaria calle de la colonia Santa Isabel, en Tegucigalpa.
El cadáver de la víctima quedó boca abajo sobre una calle de tierra.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena del crimen.
Al lugar también se hicieron presentes varios miembros de Medicina Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.
El equipo de EL HERALDO llegó hasta el lugar de los hechos y captó la escena del crimen, así como el trabajo realizado por las autoridades.
¿Qué se sabe del crimen? Vecinos de la zona aseguraron que al hombre le venían dando persecución a las 11:00 de la noche y minutos después, se escucharon varios impactos de bala.
La víctima vestía tenis, un pantalón tipo jeans y un suéter negro.
Se desconoce si el hombre era residente de la colonia Santa Isabel, debido a que no había sido identificado.
Tras inspeccionar la escena, los miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables. Las autoridades serán las encargadas de investigar lo ocurrido y dar con la captura de los sospechosos.