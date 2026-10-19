Celulares tienen evidencia: sospechosa pagó a dos personas para matar a Yeni Rivera en Colón

Pruebas en un celular acusan a Yuri Castañeda de planificar el asesinato de Yeni Rivera, por un posible crimen pasional. Fue enviada a detención judicial por suponerla responsable de asesinato en concurso ideal con aborto. ¿Qué pasó con el caso? Aquí los detalles:
Yuri Gabriela Castañeda Melgar enfrenta cargos por la muerte de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, de 20 años, y feto de entre 4 y 5 meses, tras supuestamente pagar por cometer el hecho.
De acuerdo con la relación de hechos presentada, el caso estaría vinculado con un conflicto sentimental entre Yeni Rivera, Yuri Gabriela y una amiga de esta última.
La investigación sostiene que Castañeda Melgar mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja sentimental supuestamente era pretendida por Rivera Guzmán, situación que habría provocado desacuerdos entre las involucradas.
Yuri Castañeda presuntamente presionó mediante mensajes en redes sociales a su amiga para que colaborara en la muerte de Yeni Rivera, según el informe del MP.
Sin embargo, ante la negativa de esta, habría buscado otra forma de ejecutar el crimen, sin que su amiga se diera cuenta de lo ocurrido.
Castañeda presuntamente ofreció una recompensa económica para concretar el asesinato a dos personas para cometer el crimen, pero las pruebas en el celular la delataron.
El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, en la vivienda de Yeni Rivera, aldea Santa Ana, municipio de Sabá, departamento de Colón.
“Ella esperaba conocer a su bebé”, es uno de los dolorosos comentarios en redes sociales que reflejan el luto que dejó en sus familiares.
Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades que correspondan.