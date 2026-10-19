Los daños que dejó el ataque en restaurante de comida asiática en la capital

Varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el interior de un restaurante de comida asiática, ubicado en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa, durante un ataque que dejó gravemente herido a uno de los guardias de seguridad. Aquí la escena del incidente.
Los vidrios de la fachada del restaurante terminaron destruidos tras los disparos registrados en el establecimiento, donde momentos antes se encontraban personas consumiendo alimentos.
Varios casquillos de arma de fuego quedaron esparcidos en las inmediaciones del restaurante asiático, como parte de los indicios visibles después del tiroteo.
Luego de escucharse las detonaciones, las personas que se encontraban en el interior del establecimiento comenzaron a salir, mientras se conocían los primeros detalles del hecho violento.
Según el relato de un guardia de seguridad, el hombre llegó inicialmente al restaurante para consumir alimentos, permaneció sentado en un mueble y posteriormente se retiró en una camioneta Toyota Prado gris.
De acuerdo con el testimonio de un testigo, el sospechoso volvió al establecimiento tras haberse retirado y protagonizó un altercado con uno de los guardias de seguridad antes de que comenzaran los disparos.
Durante el ataque armado registrado en el restaurante, uno de los guardias de seguridad resultó con heridas de gravedad, según los reportes preliminares.
Uno de los guardias aseguró que el hombre regresó al establecimiento y comenzó a disparar después de sujetar del cuello a otro guardia, en medio de un altercado ocurrido en el lugar.
El hombre sospechoso vestía una camiseta blanca y una calzoneta gris cuando llegó al establecimiento y posteriormente regresó para protagonizar el ataque armado.
En las afueras del restaurante se observó una camioneta con varios impactos de arma de fuego, que, según la información preliminar, presuntamente pertenece al propietario del establecimiento.
El bulevar Juan Pablo II fue escenario del hecho violento que sembró momento de pánico al mediodía, mientras los clientes se encontraban almorzando.
Agentes de la DPI acudieron a la escena para recabar indicios y determinar cómo ocurrieron los hechos.